Проведение Кубка мира по гребле в Барнауле обошлось в 600 миллионов рублей

Проведение второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле обойдётся в 600 миллионов рублей. Часть из этих средств было выделено частными инвесторами. Около 100 миллионов ушло непосредственно на проведение соревнований, а остальные деньги – на благоустройство канала. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.
150 миллионов рублей потребовалось на покупку 300 лодок для спортсменов. Около 300 миллионов ушло на подготовку инфраструктуры. Для Кубка мира построили обводной канал с мостовым переходом и современные и удобные трибуны на несколько тысяч человек, а также благоустроили территорию. На проведение самого турнира ушло около 100 миллионов.
Министр отметил, что созданная инфраструктура сохранится, люди смогут ею пользоваться в дальнейшем. В будущем в Барнауле будут проводить различные международные соревнования. В том числе Кубки мира и Европы. Также на канале можно будет купаться, отдыхать и рыбачить. Для этого даже сделают новый искусственный водоём. Этот объект на ближайшие 50 лет станет центром не только спорта в городе, но и местом для семейного отдыха. Кроме того, на базе школы имени Константина Костенко будут заниматься дети со всего региона. Алтайский край благодаря новой инфраструктуре может стать столицей гребли страны.
Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий. В Барнаул прилетели около 300 спортсменов из 55 стран мира.
Комментарии
После проведения Кубка, верните вырубленные деревья, и снова будет уютное место для отдыха.
ОХ сейчас начнут лучше бы бедным раздали, пенсионерам отдали, сколько откатами в карман положили. Все пропальщики ФАС!!!
19.05.2021 14:05
Гость
Реально так. 3 дня - и никому это будет не нужно, как олимпийская деревня когда то.
19.05.2021 14:05
Гость
ОХ сейчас начнут лучше бы бедным раздали, пенсионерам отдали, сколько откатами в карман положили. Все пропальщики ФАС!!!
Деньги, деньги, деньги, главное тут, что на этом месте природу уничтожили навсегда. Любит Российский чиновник всё на своём пути рубить, плитка, асфальт, считается успехом и благополучием, ещё гордятся этим. Не проще проводить там, где уже существует инфраструктура?
Сочи, Адлер до сих пор расхлёбывают экологические изменения после помпезных ОИ 2014.
Главное на мост старый денег не было, а тут столько вбухали и реально на 3 дня всего. Про природу отдельный разговор. В Сочи после олимпиады просто мертвым грузом все это стоит сейчас.
прямо Нью-Васюки.. не хватает только пассажа мол столицу Сибири перенесут в Барнаул и гребля войдёт в курс обязательной школьной программы)))