След в истории. В Барнауле презентовали почтовый конверт, посвящённый Кубку мира по гребле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ, проходящему в Барнауле, теперь посвящён почтовый конверт. Торжественная церемония спецгашения* конверта прошла 19 мая в почтовом отделении на проспекте Ленина. В мероприятии приняли участие министр спорта Алексей Перфильев, директор Управления федеральной почтовой службы края Александр Вервицкий, замминистра цифрового развития и связи края Валерий Казаченко. Спецгостями церемонии стали спортсмены, представляющие Алтайский край на Кубке мира: Александр Дьяченко и Ирина Андреева. Кстати, оба спортсмена изображены на логотипе эксклюзивного конверта. Всего "Почта России" выпустит их 100 000 экземпляров. Все гости церемонии подписями подтвердили подлинность конвертов. Вскоре они будут переданы в Санкт-Петербург в Центральный музей связи имени Попова, в фондах которого хранится Государственная коллекция знаков почтовой оплаты Российской Федерации.

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая. Это первые в истории Алтайского края соревнования такого уровня.

*Специальное гашение – почтовое гашение в честь выдающегося события или памятной даты. Проводится гашение почтовой продукции (марок, конвертов) специально изготовленным художественным штемпелем.