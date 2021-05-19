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"Отправлю Вам SMS": министр спорта Алтая ответил Тине Канделаки на "наезд" из-за гребли

, ИА "Амител"
Алексей Перфильев пригласил продюсера "Матча" на турнир по гребле на Алтай
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев ответил продюсеру "Матч ТВ" Тине Канделаки на гневное письмо, в котором она обвиняет власти региона в том, что государственный телеканал проиграл аукцион на показ Кубка мира по гребле в Барнауле.

"Хочу воспользоваться сложившимся недопониманием и пригласить Вас, как умную, смелую, а главное, мудрую женщину и профессионала, к нам, в Алтайский край, посмотреть, что называется, "вживую" этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Уверен, те эмоции, адреналин от мирового спортивного события, которые Вы испытаете у нас, перекроют в разы телевизионную картинку, за качество которой Вы так переживаете. Наш дружный и профессиональный коллектив, у которого прописаны все ходы, с удовольствием примет Вас, на алтайской земле. Пусть это эмоциональное недопонимание перестанет быть плохим детективом, а станет примером дружбы и уважения друг к другу. Всегда на связи. Если решите мне ответить, мой телефон найти несложно. А ещё лучше – я отправлю Вам SMS, потому что Ваш контакт я нашёл очень быстро", – написал Алексей Перфильев в своём Instagram.

Как неоднократно сообщал amic.ru, продюсер государственного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказывается даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. При этом картинку с соревнований покажут в 72 странах мира. Федеральный спортивный телеканал отказывается брать сигнал и может лишить миллиона россиян возможности посмотреть турнир мирового уровня. Отметим, что ФАС уже проверил законность проведения аукциона на показ Кубка мира и не нашёл никаких нарушений.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.05.2021 17:25
- гость -

Тина перегибает.

19.05.2021 17:27
Гость

Так вопрос ек том чтобы посмотреть своими глазами
А в том чтобы трансляцию увидели как можно больше людей

19.05.2021 17:29
про

Подтвердил роль петрушки

19.05.2021 17:31
вирус

Как не повезло нашему краю с этим министром а может с Губернатором, если отвечать надо было то как мужик

19.05.2021 17:41
гость

Хайп. троллинг. норм.

19.05.2021 17:44
- гость -

19.05.2021 17:27
Гость
Так вопрос ек том чтобы посмотреть своими глазами
А в том чтобы трансляцию увидели как можно больше людей

Кто захочет - увидит. А насильно смотреть никто не будет.

19.05.2021 17:47
Podman

У нас министр спорта размазня, правда петрушка, это не ответ мужика . Он превратил прекрасную тему с кубком мира в очередную навозную яму, а его пиарщику Можно спросить Кирилл тебя не корежет

19.05.2021 17:48
- гость -

19.05.2021 17:31
вирус

С комментаторами еще больше не повезло... вечно недовольные и злые люди!

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