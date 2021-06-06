"Долгов нет": министр образования Алтайского края высказался о выплатах за ЕГЭ (обновлено)

Педагоги некоторых школ Алтайского края пожаловались amic.ru, что за работу на ЕГЭ платят очень мало – менее 100 рублей за день и повышать эту сумму не планируют. Министр образования Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с оплатой за выпускные экзамены.

"Не совсем корректная информация. У нас десять основных категорий работников, участвующих в подготовке и организации ЕГЭ – всего ежегодно задействуем около 14 тысяч человек. И оплата их работы зависит от того функционала, который тот или иной сотрудник выполняет. Есть оплаты и по 250, и по 300 рублей", – отметил Максим Костенко.

Также он опроверг информацию о том, что в 2020 году учителям не выплатили дополнительные деньги за работу на ЕГЭ во время пандемии. Он сообщил, что из краевого бюджета было выделено 4,5 миллиона рублей на надбавки за работу в эпидемию. И они уже давно всем выплачены. "Все люди, которых мы задействуем на экзаменах, проинформированы сразу о том, сколько они получат. Долгов перед учителями у министерства нет – всё выплачивается в полном объёме", – подчеркнул министр образования.

Ранее Максим Костенко назвал среднюю зарплату учителей в Алтайском крае. В среднем педагоги зарабатывают 31 тысячу рублей в месяц. По словам чиновника, за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост всё ещё не настолько высокий, насколько хотелось бы.

UPD: цитата министра образования края была передана неверно. Министр не говорил о почасовой оплате. Информация обновлена на актуальную.