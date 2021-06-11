Житель Бийска хотел заработать на продаже костюма, но отдал деньги мошенникам

26-летний житель Бийска разместил на одной из популярных платформ объявление о продаже спортивного костюма. Вскоре ему ответил неизвестный, который оказался мошенником.

Покупатель предложил оплатить товар, но для этого продавцу нужно было перейти по специальной ссылке. Молодой человек всё сделал, как ему было сказано, вот только деньги не получил, а потерял. Правоохранители возбудили уголовное дело.

"Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам в глобальной Сети. Не открывайте пришедшие с неизвестного номера сообщения. Это может быть вредоносная программа", – напомнили в региональном главке МВД.

Ранее в Бийске 68-летняя местная жительница поверила мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Ей злоумышленники представились сотрудниками банка.