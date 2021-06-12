Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра до 18 м/с

В воскресенье, 13 июля, в Алтайском крае ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. В ведомстве призвали население соблюдать меры предосторожности.

Согласно данным синоптиков, в регионе прогнозируются порывы ветра, которые могут достигать скорости 18 м/с. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напомнили, что при сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений неустойчивых конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

"Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов", — рекомендовали спасатели.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами в западных районах – пятого класса.