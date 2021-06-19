Уникальную мозаику, демонтированную из здания речного вокзала, придётся реставрировать

Уникальной флорентийской мозаике, которую демонтировали из здания речного вокзала в Барнауле и перевезли в фондохранилище Художественного музея Алтайского края, предстоит значительная реставрация. Об этом amic.ru сообщила директор музея Инна Галкина.

Снимали мозаику 17 июня колыванские мастера, стараясь сохранить уникальную композицию, но при всей их осторожности, а также из-за времени некоторые тонкие пластины камня всё равно были повреждены.

"Мозаика уже практически 50 лет находится на стене, естественно, за эти годы, а также при её разборе случались повреждения. Теперь некоторые особо тонкие плитки требуют восстановления. Так что предстоит ещё очень большая работа", – сказала Галкина.

Однако она уверена, что панно "Труд и природа Алтая" удастся восстановить полностью – мастерство современных колыванских камнерезов не вызывает никакого сомнения.

Панно было изготовлено в 80-е годы прошлого века на Колыванском камнерезном заводе и считалось самым большим в СССР. Его площадь составляет 46 кв. м.

Где разместят панно

Сейчас мозаику увезли в фондохранилище Художественного музея. Там она и будет ждать светлого будущего. То есть того времени, когда компания "Селф" достроит новое здание музея.

Но в каком именно помещении будущего музея разместят огромное панно, сотрудники учреждения пока не понимают. Дело в том, что уже давно все экспозиции распределены по залам. Решать этот свалившийся вопрос намерены после того, как объект достроят.

"Пока неизвестно даже примерно, в каком зале могло бы оно разместиться. Дело в том, что вся экспозиция и размещение произведений уже давным-давно состоялось на бумаге и в проекте, поэтому решение этого вопроса ещё впереди. Нам бы въехать уже наконец в это новое здание", – отметила Галкина.

Три уникальные мозаики в одном музее

Директор музея отмечает, что панно "Труд и природа Алтая" представляет большую художественную ценность. Это первое крупное произведение художников-монументалистов Георгия и Ольги Алексеевых. Для создания мозаики использовали колыванский поделочный камень.

"Сама по себе мозаика – очень хорошее произведение отечественного искусства. Важно то, что это первое крупное художественное произведение, выполненное колыванскими мастерами. До этого в их активе не было таких работ. Это очень профессиональное, очень красивое, выполненное в духе того времени произведение", – подчеркнула Инна Галкина.

Кстати, для нового здания музея колыванские мастера уже давно создали ещё два огромных панно в стиле флорентийской мозаики. Их размер 4х6 метров и сделаны они по эскизам академика Российской академии художеств, заслуженного художника РФ Виктора Калинина. Автор оказался чрезвычайно доволен исполнением.

"Сам академик очень, очень доволен тем, как мастера выполнили работу. Сейчас эти мозаики тоже плиточками лежат в Колывани и ждут своего часа. Это грандиозный проект, уникальный, которым будет обладать наш музей. Это две мозаики 4х6. Они будут украшать лестничные площадки с первого на второй этаж. Сюжеты мозаик связаны с древними и вечными мифами Алтая. Всё это было одобрено ещё много лет назад. Художник делал девять эскизов, но выбрали всего два. Выбирал в том числе и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин", – рассказала Инна Галкина.

Так что в музее будут три уникальные мозаики. Если, конечно, для третьей всё же найдется место.

Что известно о Художественном музее

Это один из самых знаменитых долгостроев Алтайского края. Строительство идёт уже восьмой год. А в самом его начале власти Алтайского края помпезно объявили, что новое здание Художественного музея станет филиалом "Эрмитажа". С тех пор и представители, и простые жители региона никак не могут дождаться завершения строительства.

За эти годы у долгостроя сменилось несколько подрядчиков, а его стоимость выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Сейчас здание достраивает компания "Селф" (владелец Нодар Шония). Но в мае 2021 года представители компании заявили, что стройка вновь может застопориться, так как им дополнительно необходим ещё 21 миллион рублей на доставку тротуарной плитки из Санкт-Петербурга (стоимость самой плитки составляет 16 млн рублей). Якобы именно такую плитку требуется уложить перед музеем по условиям контракта. Но денег на доставку в смете не заложено. А оплачивать из своего кармана компания отказалась.

В региональном Минстрое заявлению подрядчика очень удивились и заявили, что питерская плитка, конечно, красивая, но дорогая и на такие условия у них "не хватило бы фантазии".

Заместитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" Наталья Лукьянчикова сообщила amic.ru, что, согласно документам, смета составлена изначально так, чтобы использовать при строительстве бюджетные материалы. А проект предполагал создание единого архитектурного стиля со сквером, где установлена скульптура Сеятеля. Его же территория уложена плиткой от алтайской компании "Алом", которая гораздо дешевле питерской.

"Плитка от "Алома" полностью подходит по всем параметрам. И не нужно тратить дополнительные деньги на её доставку", – подчеркнула Лукьянчикова.

Этим летом компания должна была приступить к благоустройству территории. Полностью же сдать объект обещают в 2023 году.

Что происходит на Речном вокзале Барнаула

В конце 2020 года та же компания "Селф" приобрела территорию речного вокзала вместе со зданием порта. Застройщик объявил, что здание речного вокзала будет снесено, а на участке возведут несколько высотных объектов.

В начале июня компания начала на территории геодезические и геологические работы. Как пояснила amic.ru руководитель отдела капительного строительства компании "Селф" Елена Русина, геологические работы будут проводить ещё несколько месяцев. Специалистам нужно выяснить, какую нагрузку может выдержать грунт, прежде чем возводить на этой территории здания.

Ранее в компании подчёркивали, что в ближайшее время здание речпорта сносить не собираются, но демонтируют "некоторые элементы".

Между тем 18 июня генеральный директор ООО "Селф" Нодар Шония уже представил членам совета Общественной палаты города Барнаула концепцию застройки земельного участка на Речном вокзале.

На территории предусмотрено строительство двух высотных жилых домов, многоуровневого гаража, автомобильной стоянки, строительство пешеходной зоны, общественной парковки, фитнес-центра, 25-метрового бассейна, частного детского сада на 80 мест и благоустройство набережной реки Оби.

Ранее архитекторы и общественность неоднократно выражали возмущение планами застройки Речного вокзала. По их мнению, жилой комплекс на берегу Оби изуродует облик Барнаула, лишит его индивидуальности. Кроме того, там слишком шумно и ветрено для жилой высотки. А ещё такое строительство грозит транспортным коллапсом в той части города.

"Если мы поставим там высотное здание, это приведёт к тому, что вид с Оби на город и с города на Обь будет безвозвратно закрыт. Город потеряет своё лицо. Эта территория должна быть доступной для барнаульцев", – считает руководитель организации "Гражданский патруль" Игорь Берг.

Эксперты считают, что вопреки коммерческим интересам нового собственника Речной вокзал нужно оставить общественной территорией.