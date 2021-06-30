Аналитики прогнозируют обвал рубля из-за третьей волны COVID

Экономисты дали прогноз относительно ближайшего будущего российской валюты. Аналитики не исключают резкого падения курса рубля в течение нескольких месяцев на фоне третьей волны пандемии. Подробности в материале amic.ru.

По словам экономиста Георгия Мацуги, курс рубля на данный момент зависит от двух основных факторов: цен на нефть и состояния мировой экономики, а также ситуации в экономике самой России.

"Чем лучше ситуация в мировой экономике — тем, обычно, лучше для рубля. И, вместе с тем, чем лучше ситуация в экономике России — тем тоже лучше для рубля",- полагает эксперт.

Согласно его прогнозу, на фоне третьей волны пандемии ближайшее будущее рубля не так оптимистично, как несколько месяцев назад.

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Мацуга уточнил, что экономическая ситуация будет сильно зависеть от того, насколько быстро закончится пандемия.

"Несмотря на то, что создано множество эффективных вакцин, пандемия отступает медленнее, чем ожидалось. В Великобритании началась "четвёртая волна" эпидемии, несмотря на то, что там вакцинировано 50% населения. В США снижение выявленных случаев замедлилось и нельзя полностью исключить начала "пятой волны" эпидемии в ближайшие месяцы", — считает аналитик.

Эксперт уверен, что завершение "мирового коронакризиса" будет идти медленнее, чем казалось совсем недавно. По его словам, российская экономика также может в ближайшее время столкнуться с серьёзными проблемами в связи с начавшейся мощной "третьей волной" эпидемии. Кроме того, вакцинация в России идёт крайне медленно, что тоже серьёзно увеличивает экономические риски.

"В связи с вероятным ухудшением экономической ситуации — и в мире, и в России, я не могу исключить резкого падения курса рубля в течение ближайших нескольких месяцев. В перспективе на ближайший год, на мой взгляд, будущее рубля более благополучно — пандемия будет отступать, хоть и не так быстро, как ожидалось ранее, и оживление мировой экономики благоприятно скажется на российской валюте", — прогнозирует Мацуга.

В какой валюте лучше хранить деньги

Как рассказал amic.ru руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов, нестабильный курс рубля и рост цен на товары подтолкнет российских граждан переводить свои сбережения в другую валюту.

"Советую вкладывать сводные средства в инвестиции. На данный момент их лучше держать в акциях важнейших российских производственных компаний, — отметил Колташов.

Что касается долгосрочной перспективы (более года), то лучше держать деньги в долларах и евро, а не в рублях. По мнению экспертов, ЦБ РФ придерживается цели по инфляции 4% в год, а в США и странах Западной Европы инфляция таргетируется на уровне 2% в год.

По словам экономиста Георгия Мацуги, это означает, что рубль за 10 лет может обесцениться по отношению к валютам стран Запада.

Говоря о краткосрочных вложениях – то свободные деньги лучше оставить в рублях. Аналитики резюмируют, что гиперинфляции в России в ближайшие годы не произойдет, однако из-за разницы цен покупки и продажи иностранной валюты можно потерять существенные суммы денег.

Напомним, аналитики предрекают наступление масштабного мирового экономического кризиса в ближайшие годы. В частности, Россия не сможет избежать последствий глобального подорожания продовольствия и глобальной инфляции.