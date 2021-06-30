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Аналитики прогнозируют обвал рубля из-за третьей волны COVID

, ИА "Амител"
Экономическая ситуация будет зависеть от того, насколько быстро закончится пандемия

Экономисты дали прогноз относительно ближайшего будущего российской валюты. Аналитики не исключают резкого падения курса рубля в течение нескольких месяцев на фоне третьей волны пандемии. Подробности в материале amic.ru.

По словам экономиста Георгия Мацуги, курс рубля на данный момент зависит от двух основных факторов: цен на нефть и состояния мировой экономики, а также ситуации в экономике самой России.

"Чем лучше ситуация в мировой экономике — тем, обычно, лучше для рубля. И, вместе с тем, чем лучше ситуация в экономике России — тем тоже лучше для рубля",- полагает эксперт.

Согласно его прогнозу, на фоне третьей волны пандемии ближайшее будущее рубля не так оптимистично, как несколько месяцев назад. 

Как пандемия коронавируса отразится на курсе рубля

Мацуга уточнил, что экономическая ситуация будет сильно зависеть от того, насколько быстро закончится пандемия.

"Несмотря на то, что создано множество эффективных вакцин, пандемия отступает медленнее, чем ожидалось. В Великобритании началась "четвёртая волна" эпидемии, несмотря на то, что там вакцинировано 50% населения. В США снижение выявленных случаев замедлилось и нельзя полностью исключить начала "пятой волны" эпидемии в ближайшие месяцы", — считает аналитик.

Эксперт уверен, что завершение "мирового коронакризиса" будет идти медленнее, чем казалось совсем недавно. По его словам, российская экономика также может в ближайшее время столкнуться с серьёзными проблемами в связи с начавшейся мощной "третьей волной" эпидемии. Кроме того, вакцинация в России идёт крайне медленно, что тоже серьёзно увеличивает экономические риски.

"В связи с вероятным ухудшением экономической ситуации — и в мире, и в России, я не могу исключить резкого падения курса рубля в течение ближайших нескольких месяцев. В перспективе на ближайший год, на мой взгляд, будущее рубля более благополучно — пандемия будет отступать, хоть и не так быстро, как ожидалось ранее, и оживление мировой экономики благоприятно скажется на российской валюте", — прогнозирует Мацуга.

В какой валюте лучше хранить деньги

Как рассказал amic.ru руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов, нестабильный  курс рубля и рост цен на товары подтолкнет российских граждан переводить свои сбережения в другую валюту.

"Советую вкладывать сводные средства в инвестиции. На данный момент их лучше держать в акциях важнейших российских производственных компаний, — отметил Колташов.

Что касается долгосрочной перспективы (более года), то лучше держать деньги в долларах и евро, а не в рублях. По мнению экспертов, ЦБ РФ придерживается цели по инфляции 4% в год, а в США и странах Западной Европы инфляция таргетируется на уровне 2% в год.

По словам экономиста Георгия Мацуги, это означает, что рубль за 10 лет может обесцениться по отношению к валютам стран Запада.

Говоря о краткосрочных вложениях – то свободные деньги лучше оставить в рублях. Аналитики резюмируют, что гиперинфляции в России в ближайшие годы не произойдет, однако из-за разницы цен покупки и продажи иностранной валюты можно потерять существенные суммы денег.

Напомним, аналитики предрекают наступление масштабного мирового экономического кризиса в ближайшие годы. В частности, Россия не сможет избежать последствий глобального подорожания продовольствия и глобальной инфляции.

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Автор:
Лина Гордеева корреспондент 8-385-2 59-44-66

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