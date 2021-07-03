Впервые с января в Горном Алтае выявили больше 50 случаев ковида

54 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Это максимальное количество с 28 января 2021 года. Как сообщает региональный оперштаб, общее число заражений достигло 18 006.

Коронавирус лабораторно подтвердили у 19 жителей города Горно-Алтайска, у восьми жителей Майминского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Турочакского района, у четырёх жителей Чойского района, у четырёх жителей Шебалинского района, у трёх жителей Улаганского района, у трёх жителей Чемальского района, у жителя Усть-Коксинского района.

Из больниц выписали ещё 25 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 17 093 человек.

Новых летальных исходов не зафиксировали. За весь период в регионе зарегистрировано 288 случаев смертей пациентов с COVID-19, в том числе 243 – от COVID-19, 45 – от иных причин.