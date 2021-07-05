Российская сеть магазинов сделала рекламу с ЛГБТ-парой. Материал уже удалили и извинились

Сеть магазинов здорового питания "ВкусВилл" 30 июня на своем сайте опубликовала материал "Рецепты семейного счастья" с фотографиями нескольких семей, в числе которых была семья из четырех женщин, две из них были обручены.

"Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья — это любящие нас люди. Те, кто всегда могут поддержать и прикрыть", — говорилось в сообщении.

Вскоре публикация подверглась резкой критике, и компании пришлось удалить материал и извиниться перед покупателями, сотрудниками, партнерами и поставщиками.

"На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", — сообщается на странице, где ранее находился материал.

Там добавили, что цель "ВкусВилла" — дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не заниматься репрезентацией каких-либо политических и социальных взглядов.

"Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти", — подчеркнули в релизе, под которым подписались ряд сотрудников от основателя до территориальных управляющих.