Больше тысячи вакансий для молодых специалистов подготовили в Алтайском крае

В Алтайском крае обновили банк вакансий для выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Молодым специалистам доступно около 1,2 тысячи вакансий. Работодателям требуются медицинские сестры, повара, фельдшеры, учителя, электромонтеры, бухгалтеры, маляры, трактористы и другие сотрудники.

С полным списком доступных вакансий можно ознакомиться на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Барнауле в июне 2021 года оказались менеджер по привлечению клиентов, менеджер IT-проектов, врач-невролог и руководитель отдела продаж.