В Алтайском крае за сутки выявили 199 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Камень-на-Оби – 12, Славгород – 10, Первомайский район – 6, Заринск, Кулундинский район – по 5 заболевших, Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Каменский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Баевский, Угловский районы – по одному заболевшему.
За все время в крае зарегистрировали 55 575 случаев коронавируса, 47 369 человек выздоровели (+38 за сутки), 3 504 — скончались (+15 за сутки).
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 413 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 769 коек.
Ранее в краевом Минздраве рассказали, что плановая медицинская помощь в регионе будет приостановлена, если люди не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.
Комментарии
За 200 страшно перешагнуть оперштабу? Кого-то пнут из края?
Статистика- полное враньё, не имеющее ничего общего с реальной действительностью.
да, или не тестируют, или не пишут реальные цифры
6.07.2021 13:22
- гость -
Не удивляйтесь, в статистике НИКОГДА не пишут реальные цифры.
На западе уже фактически признают, что вакцинированные заражаются и мрут наравне с невакцинированными.
И уже понятно, что всё только начинается!
Вася всю жизнь ест магазинные сосиски, но вакцинироваться не будет, потому что не знает что там внутри.