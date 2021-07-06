В Алтайском крае за сутки выявили 199 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 78, Рубцовск – 21, Бийск – 16, Камень-на-Оби – 12, Славгород – 10, Первомайский район – 6, Заринск, Кулундинский район – по 5 заболевших, Алейский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Каменский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 3 заболевших, Ключевский, Топчихинский, Усть-Калманский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Баевский, Угловский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 55 575 случаев коронавируса, 47 369 человек выздоровели (+38 за сутки), 3 504 — скончались (+15 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 413 пациентов, из них 165 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 769 коек.

Ранее в краевом Минздраве рассказали, что плановая медицинская помощь в регионе будет приостановлена, если люди не проявят ответственность и не будут соблюдать меры безопасности.