Виктор Томенко поздравил с назначением нового прокурора Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил нового прокурора Алтайского края Антона Германа с назначением на должность и пожелал ему успехов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что краевые власти готовы к взаимодействию, особенно в сферах работы и управления, социальной и экономической жизни.

"Все они требуют внимательного отношения, внимательного надзора и нашего общего взаимодействия. Такие традиции в крае, на мой взгляд есть, и они, наверное, будут основой нашего сотрудничества, — подчеркнул Томенко. — Краевые власти и органы власти на местах создадут такую обстановку, чтобы наша работа была результативной".

Напомним, 7 июля заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу нового прокурора Алтайского края.

Указ о назначении на должность прокурора Алтайского края Антона Германа на пять лет подписал президент России Владимир Путин. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.