В Индустриальном районе Барнаула создадут вторую избирательную комиссию

ЦИК России принял решение создать вторую территориальную избирательную комиссию в Индустриальном районе Барнаула. Об этом рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова в ходе рабочей встречи с губернатором Виктором Томенко, на которой обсуждали подготовку к сентябрьским выборам.

"Новые участки открыты в Индустриальном районе Барнаула, где за прошедшие годы построено много новых микрорайонов, — уточнили в пресс-службе регионального правительства. — В связи с увеличением нагрузки на избирательную систему в ЦИК России согласовано решение о создании в Индустриальном районе второй территориальной избирательной комиссии".

По словам Акимовой, партии начнут активно подавать документы для выдвижения и регистрации кандидатов в Госдуму уже со следующей недели.

В четырех округах (Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск), по которым будут избираться претенденты, используют автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). В общей сложности в регионе планируют использовать около 200 КОИБов.

Следить за чистотой голосования будут не только наблюдатели на участках, но и все желающие посредством камер, которые будут транслировать происходящее в режиме онлайн. Кроме того, для сохранности бюллетеней планируют использовать сейфы. В настоящее время ведется их закупка.