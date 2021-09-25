Муниципальные кампании, прошедшие в Алтайском крае с 17 по 19 сентября, на фоне выборов в Госдуму и АКЗС сместились на второй план. Однако неожиданностей хватало и здесь. Главный сюрприз преподнесли коммунисты, нанёсшие поражение единороссам на выборах в Каменское райсобрание депутатов. Крупнейшие кампании, кроме Камня-на-Оби, прошли в Белокурихе и Алейске, а также в Залесовском муниципальном округе. Обзор выборов "местного значения" читайте в материале amic.ru.

Пожалуй, главная сенсация произошла в Камне-на-Оби, где ЕР потерпела второе чувствительное поражение за пять лет. Если в прошлый раз их "обидчиками" выступили эсеры, то на этот раз – уже коммунисты. КПРФ забрала 10 из 20 мандатов на выборах в районное собрание депутатов. Это в два раза больше, чем у "Единой России", которая получила пять мест. Ещё три мандата досталось справороссам, а два – самовыдвиженцам.

Местные выборы в ЕДГ также прошли в Алейское горсобрание. Здесь ЕР удержала большинство: партия получила девять мандатов, КПРФ взяла четыре, а справороссы – только один. Ещё одна кампания городского уровня состоялась в Белокурихе. ЕР взяла 11 мандатов в местный совет депутатов, самовыдвиженцы получили четыре места.

В Залесовском муниципальном округе выбирали новый состав представительного органа, из 19 мандатов 10 выиграли единороссы, девять – самовыдвиженцы. Другие партии остались за бортом совета депутатов.

Всего же на местном уровне с 17 по 19 сентября разыгрывалось 635 мандатов, на которые претендовали свыше 1200 кандидатов. По предварительным данным, большая часть мест в муниципальных органах власти досталась "Единой России" (395 мандатов, или около 62% от общего числа), на втором месте – СРЗП (75), далее идёт КПРФ (40). Также места в представительных органах власти получили самовыдвиженцы и кандидаты из ЛДПР.

Напомним, что все эти локальные выборы в Алтайском крае проходили вместе с большими – в Госдуму и АКЗС. На выборах в нижнюю палату российского парламента в регионе первые две строчки заняли "Единая Россия" (33,12%) и КПРФ (30,8%). В АКЗС больше всего процентов набрали все те же единороссы (34,29%) и коммунисты (24,4%). Кроме того, они почти поровну поделили между собой и 34 одномандатных округа на выборах в краевой парламент.