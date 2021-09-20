Алтайский оппозиционер Владимир Рыжков лидирует на выборах в Мосгордуму

Известный алтайский оппозиционер Владимир Рыжков лидирует на довыборах в Мосгордуму. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные из системы ГАС "Выборы".

На довыборах в Мосгордуму Рыжков, баллотирующийся от партии "Яблоко", лидирует, набрав на данный момент 1315 голосов, или чуть более 20%. Его ближайший преследователь, Дарья Брагина (КПРФ), набрала 1270 голосов.

Также появились первые результаты голосования в Кировской области, где в Госдуму от "Единой России" пытается попасть Мария Бутина. ЕР безоговорочно лидирует во всех округах, а это значит, что шансы Бутиной оказаться в Госдуме достаточно велики.