Алтайский оппозиционер Владимир Рыжков лидирует на выборах в Мосгордуму

Известный алтайский оппозиционер Владимир Рыжков лидирует на довыборах в Мосгордуму. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные из системы ГАС "Выборы".
На довыборах в Мосгордуму Рыжков, баллотирующийся от партии "Яблоко", лидирует, набрав на данный момент 1315 голосов, или чуть более 20%. Его ближайший преследователь, Дарья Брагина (КПРФ), набрала 1270 голосов.
Также появились первые результаты голосования в Кировской области, где в Госдуму от "Единой России" пытается попасть Мария Бутина. ЕР безоговорочно лидирует во всех округах, а это значит, что шансы Бутиной оказаться в Госдуме достаточно велики.
Комментарии
стыдно за таких соотечественников
Бутина с ее предложением продавать оружие с 16 лет конечно победить должна.
Рыжков молодец, только партия яблоко не очень удачна.
Рыжков еще вполне понятен, да и все же стаж как политика имеется, но Бутина то куда лезет? Неужели ей не стыдно ни капельки?