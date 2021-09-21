Накануне в России назвали предварительные итоги выборов в Госдуму, а в Алтайском крае – ещё и в региональное Заксобрание. Главным событием для федерального парламента стал проход в ГД пятой партии – "Новых людей" одновременно со значительным усилением коммунистов и ослаблением ЛДПР. Чуть утратила свои позиции в сравнении с 2016 годом и партия власти. Впрочем, всё это не помешало "Единой России" заполучить конституционное большинство. Что думают политологи о работе новой Госдумы, почему краевые власти были заинтересованы в победе коммунистки Прусаковой в Рубцовском округе и чего ждать от нового состава АКЗС (спойлер: больше скандалов и меньше работоспособности) amic.ru рассказали эксперты.

По данным ЦИК, после подсчёта 99% протоколов "Единая Россия" набирает 49,83%, КПРФ – 18,94%, ЛДПР – 7,51%, "Справедливая Россия – Патриоты — За правду" – 7,47%, партия "Новые люди" – 5,33%. Эти партии попадают в новый созыв Госдумы. В одномандатных округах "Единая Россия" пока выигрывает 88% мандатов (199 мест). КПРФ – 4% (9 мандатов), СР – 3,56% (8 мандатов). У ЛДПР две победы в одномандатных округах, "Родина", "Партия Роста" и "Гражданская платформа" берут по одному мандату. Ещё пять мест у самовыдвиженцев. Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%.

Так проголосовали или так посчитали?

По мнению политолога Ильи Гращенкова, несмотря на высокие цифры, которые получила ЕР, выборы всё же были протестными. Даже при зачищенном поле и всевозможных послаблениях победу пришлось "выгрызать". "Очевиден запрос на обновление, который разные социальные группы формулируют по-разному. Коммунисты объединили не только патерналистов, но и либеральных избирателей. Впрочем, последние очень быстро разочаруются в своём выборе, так как поймут, что принципиально ничего не изменить", – констатировал эксперт.

Как считает Гращенков, власть должна как-то реагировать на протестные настроения. Закручивать гайки и дальше не имеет смысла, так как в данном случае недовольные – это не условные радикалы, а тот самый глубинный народ, который накануне проснулся не только с очередным конституционным большинством ЕР, но и – образно говоря – с гречкой по 100 рублей.

По оценке Гращенкова, частично даже у тех, кто отдал свой голос за ЕР, скоро появятся вопросы к партии власти. При этом отказ двух министров из федерального партсписка от кресла в Госдуме (Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, – прим. ред.) ещё больше усилит ощущение обмана.

Судя по показанным ЕР результатам, новым "красным поясом" становится Дальний Восток. Якутия, Камчатка, Хабаровский край – здесь доминирование КПРФ. Немного от ДФВО отстаёт и Сибирь в плане невысокой поддержки ЕР.

По оценке руководителя интернет-издания It’s My City Дмитрия Колезева, главная сенсация этих выборов – прохождение в Госдуму и многие региональные парламенты "квазилиберальной партии" "Новые люди". "Это лучше, чем если бы она не прошла. В регионах появляется новая точка входа в политику", – отмечает эксперт.

Ещё одна примечательная история: очень слабый результат "Яблока" на федеральном уровне – менее 2%. Наверняка сказалась позиция Григория Явлинского по Навальному, полагает Колезев. Также он указывает на относительно слабые результаты СР. "Союз с Прилепиным был плохой идеей. КПРФ выросла и стала более угрожающей силой. Это может принести ей проблемы в ближайшем будущем, – прогнозирует спикер. – "Умное голосование" (Роскомнадзор относит проект к деятельности ФБК, признанного иноагентом и экстремистской организацией, запрещённой в России, – прим. ред.), судя по результатам, сработало слабо. Впрочем, до конца сложно сказать, так проголосовали или так посчитали".

Кто-то готовится к трансферу, а кто-то – к Госдуме-2026

Госдума-2021 коренным образом изменит расклад политических сил, трансфер власти будет происходить в условиях конкурентной борьбы и сформирует иной политический ландшафт, считает политтехнолог Константин Лукин. ЕР набирает минимум за 15 лет, КПРФ, наоборот, получает исторический максимум с 2011 года. При этом коммунисты окончательно превращаются в главную оппозиционную партию, аккумулирующую в себе не столько представителей левых взглядов, сколько всех тех, кто "против власти", включая либералов – адептов УмГ, националистов и др. ЛДПР вернулась к результатам 2007 года, "жириновцы" на этот раз разочаровали. Исторический момент – это появление новой партии. "Новые люди" прошли в Госдуму на тоненького. Многие до конца не верили, что проект Нечаева сможет зайти в парламент. Пусть и на "минималках", констатирует Лукин.

Эсеры из-за слияния с "патриотами" и "прилепинцами" потеряли часть электората (врачи и учителя), который как раз откочевал к "Новым людям". С большой долей вероятности эсеры теперь в Госдуме расколются на две самостоятельные фракции, перспективы которых окажутся туманными, полагает Гращенков.

"Пенсионеры", "Родина", "Зелёные", РПСС, "Партия Роста" в парламент хоть и не попадают, но могут начинать готовиться к новому циклу 2026 года, к тому времени политическая повестка в стране может кардинально поменяться. Совсем немного в этот раз не дотянули до госфинансирования (3% по партспискам) "Партия пенсионеров". А вот "Яблоко" и комроссы откровенно провалились, впрочем, многого от них и не ждали, указывает Лукин.

По мнению политтехнолога, предсказать, как покажут себя обновлённые фракции в Госдуме, пока сложно. Чтобы оценивать работоспособность, нужно смотреть по персоналиям и составу профильных комитетов. Это выяснится уже в октябре.

Не можешь сместить – отправь подальше

Потеря одного из четырёх думских округов для ЕР в Алтайском крае была довольно ожидаема. Коммунистка Мария Прусакова считалась фаворитом по Рубцовскому округу и ей удалось с незначительным перевесом превзойти Сергея Струченко из ЕР. "Победа Прусаковой – это часть более сложной борьбы за т.н. "наследство Зюганова". Более того, хорошие проценты, полученные на Алтае КПРФ, позволят провести по спискам в ГД ещё и супругу лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина Анжелику Глазкову, подсчитал возможные расклады Лукин: "Тот факт, что край, как и когда-то в 90-е, возвращается к красному поясу, мы понимали ещё за месяц до дня голосования".

Политолог Сергей Асеев полагает: победа Прусаковой стала возможной благодаря сделке властей с коммунистами. В пользу этой версии говорит беспрепятственный десант медийных коммунистов на Алтае – начиная от блогера Бондаренко и заканчивая экс-кандидатом в президенты Грудининым. Свою роль в усилении позиции красных сыграл и кризис реготделения ЛДПР и "Справедливой России – За правду".

"Прусакова была неудобна властям, она занимала откровенно конфликтную позицию в регионе, а как известно – если ты не можешь сместить своего противника, просто выдвини его на более высокий уровень. Так и произошло. Теперь краевое правительство получит в результате, видимо, более сговорчивого лидера краевой КПРФ. Трудно поверить, что Прусакова сохранит пост персека за собой, находясь большую часть времени в Москве. Своё влияние она, так или иначе, утратит", – рассуждает политолог.

Не исключено, правда, что тем самым будет спровоцирован новый конфликт в рядах КПРФ. В частности, столкновение интересов с заместителем Прусаковой – депутатом АКЗС от Рубцовска Вероникой Лапиной. "Мария будет мешать укреплению позиций своей соратницы и одновременно готовить почву для своего повторного избрания в 2026 году по тому же округу. Поэтому для региональной власти проще было пойти на такую сделку, разыграв своеобразный выборный гамбит", – резюмирует эксперт.

Сергей Асеев говорит, что единороссы Лоор и Бессарабов подтвердили высокие рейтинги и, получив хорошие проценты, выиграли свои думские округа. Терентьеву из СРЗП Славгород был особо не нужен, он больше уделял внимание Новосибирской области. А вот Прокопьев испытывал определённые проблемы, в первую очередь из-за ошибок технологов, ведущих его избирательную кампанию. В итоге никому неизвестный в Бийске коммунист Арцибашев занял второе место, проиграв менее 10% и показав очень приличный результат.

А вот к успеху "Новых людей" эксперт призывает относиться скептически. "Это классический пример, как можно завести в парламент новую силу, по сути, без содержания и какой-либо оболочки. Думаю, таких партий мы увидим множество в ходе следующей думской кампании в 2026 году. В какой-то мере это была обкатка, – заявил Асеев. – Именно через пять лет окончательно с политической сцены уйдёт нынешняя тройка лидеров ключевых оппозиционных партий, плюс, по всей видимости. произойдёт массовый переход на дистанционное электронное голосование и такие проекты, как "Новые люди", в будущем станут универсальными".

Власти сами сделали всё для раскрутки КПРФ

По мнению алтайского политтехнолога Константина Лукина, мизерный отрыв КПРФ от ЕР в крае – событие ожидаемое, и весь ход предвыборной кампании на это указывал. "Особенно на финише гонки это стало очевидно, по-моему, уже не только экспертам", – говорит собеседник.

Здесь сказалось сочетание большого количества факторов и всё же коммунисты набрали очень высокие для себя проценты не благодаря, а вопреки. "Власть сама раскачала КПРФ как единственную оппозиционную силу. И это накладывает в массовом сознании налёт оппозиционности. Все проценты они получили только благодаря власти. Сама же партия почти ничего и не делала в этом направлении", – сказал Лукин.

Эксперт скептически отозвался о новом составе АКЗС и профессиональных качествах новоявленных депутатов: "Очень больная тема. Будет огонь и весело. Мы давно говорим о дефиците кадров. Качество, к сожалению, будет ухудшаться".

Константин Лукин добавляет, что выборы нового созыва краевого Заксобрания по своим результатам выглядят более примечательными, чем федеральная кампания. "Выборы в АКЗС в этом смысле более интересны. В региональном парламенте появится новая фракция – "Коммунисты России", – подчёркивает собеседник. По его мнению, высокий результат этой партии в регионе обусловлен "эффектом новичка", а также более-менее заметной избирательной кампанией, которую провели сурайкинцы.

Причём комроссы сами набрали более 5%, остальное – за счёт ошибок избирателя (перепутавшего партию Сурайкина с КПРФ) и первой строчки в бюллетене. Свою роль в этом сыграли и изменения баланса сил у большой парламентской четвёрки: выход "Справедливой России" на третье место и провальная, как считает Константин Лукин, кампания ЛДПР в регионе.

Эксперт говорит, что принципиально важной для всех парламентских партий становится кампания 2022 года по выборам муниципальных депутатов в крае. От успеха выборов следующей осени зависит судьба губернаторского кресла в 2023-м. Часть партий, если провалит кампанию-2022, рискует не преодолеть мунфильтр на выборах главы региона.

Ноунеймы от КПРФ против "денежных мешков" из ЕР

Феноменом завершившихся выборов в региональное Заксобрание стало большое число выигранных округов коммунистами. Всего кандидаты от КПРФ забрали 15 округов из 34, остальные получила ЕР. Для понимания, в 2016 году партия власти выиграла в 31 округе, а у КПРФ одномандатников тогда вовсе не было.

Многие победители от красных вообще относительно малоизвестны, даже среди тех, кто интересуется политикой в регионе. То, что в борьбе им проиграли такие ресурсные и статусные кандидаты, как Артём Шамков, Альберт Лунев, Вячеслав Перерядов, Дмитрий Аганов и другие, объясняется именно протестным голосованием. То есть не за коммунистов, скорее, голосовали, а именно против их оппонентов, уверяет Лукин.

"Уже на старте кампании мы знали, что минимум пять округов ЕР сразу проигрывает, многое зависело от явки, и её оказалось достаточно, чтобы развить успех КПРФ. У ЛДПР не было вообще региональной повестки на этот раз, только федеральные темы. И это избирателям в крае не зашло", – настаивает Лукин.

Между тем история с расширением и Госдумы, и АКЗС на одну партийную единицу должна пойти во благо, уверены эксперты. "Чтобы люди верили, что они могут и должны влиять на политику, что их мнение существует и оно играет весомую роль, нужна была простая вещь: пять партий в АКЗС и как минимум победа одного из оппозиционных кандидатов на думском округе. Оба условия оказались выполнены. Это теперь вдохнёт нормальную политическую жизнь и к парламенту станут относиться по-другому. Получилась хорошая такая встряска для всех участников процесса", – подвёл выборную черту спикер.

Более спокойно оценивает успех "Коммунистов России" Сергей Асеев. "Комроссы оказались неплохим спойлером , в их пользу сыграла шикарная техническая накладка – первое место в бюллетене у КПРФ в ГД и первое место в АКЗС у КПКР. Знаю, что наши избиратели массово жаловались в избирком, что их ввели в заблуждение, они оказались не готовы к совмещённой кампании. За счёт ошибки КР и собрали дополнительно от 7% до 10%. Посмотрите на их результаты в ГД по АК и вы всё сразу же поймёте", – объясняет Асеев.

Насчёт поражений одномандатников от ЕР в АКЗС политолог не исключил, что свою роль здесь сыграло и "Умное голосование", ведь партия власти потерпела поражение в основном в крупных городах, где эта технология более популярна. В целом же протестное голосование – это оценка социально-экономического положения региона: высокая инфляция, небольшие зарплаты – на таком фоне ЕР было сложно мобилизовать дополнительные проценты в свою поддержку.

Асеев полагает, что потеря сразу 15 округов в АКЗС может привести и к поиску виновных внутри реготделения ЕР. "На кого конкретно возложат вину, зависит от внутренней партийной конъюнктуры. Насчёт того, кто станет спикером в новом созыве АКЗС, говорить сложно. У ЕР нет ожидаемого большинства, придётся идти на некие соглашения и образовывать блок. Поэтому может быть размен по постам в Заксобрании, в том числе и председателя", – предполагает политолог.

Всё же эксперты солидарны в том, что на притирку новым органам представительной власти понадобится ещё не один месяц. За это время депутаты успеют поделить все значимые должности, включая оплачиваемые ставки, и перейти к непосредственной работе – разработке и принятию законов. Делать глобальные выводы о качестве нового российского парламента можно будет уже к следующему лету, уверен Илья Гращенков.