КПРФ как графа "Против всех". Политолог о неожиданных масштабах протеста в Алтайском крае

Масштабы протеста на выборах, которые прошли в Алтайском крае, оказались достаточно неожиданными. Об этом amic.ru сказала политолог, профессор АГУ Ярослава Шашкова. Они стали отражением недовольства населения уровнем жизни, пенсионной реформой и других проблем.

"Масштабы левой волны в Алтайском крае существенные. Результат "Коммунистов России" действительно стал неожиданным. Все понимали, что они наберут определённый процент, но их результат оказался больше", – отметила эксперт.

Удивил политологов и результат "старых" или "классических" коммунистов, которым удалось забрать 15 мандатов из 34 по округам на выборах в Алтайское Заксобрание. Кроме того, они набрали более 23% по партийным спискам, лишь немного отстав от "Единой России". Это позволит "красным" стать второй политической силой в региональном парламенте. Также они смогли набрать в Алтайском крае 30% голосов по спискам в Госдуму. А ещё выиграли в одном из четырёх одномандатных округов региона на выборах в ГД. Это их лучший результат за последние несколько лет.

При этом политолог не думает, что в 100% случаев голосование за партию КПРФ было сознательным. Избиратели могли использовать их как графу "Против всех". Масштабы этого феномена пока оценить сложно, выводы можно будет сделать, изучив электорат, который проголосовал за коммунистов, отметила Ярослава Шашкова.

"Некоторые голосовали за коммунистов, просто чтобы проголосовать. Я не думаю, что это было сознательное голосование за партию КПРФ, скорее, голосование методом исключения. И тут был многоступенчатый выбор: я не хочу голосовать за власть, при этом я не сильно доверяю эффективности проекта "Справедливой России", ЛДПР уже не видится привлекательной. Отсюда, как наиболее предпочтительная из альтернатив, – это КПРФ. В ряде случаев я не исключаю, что строка КПРФ работала как графа "Против всех", – сказала профессор политологии АГУ.

Шашкова отметила, что в целом эта избирательная кампания отличалась инерционностью и отсутствием интереса, как со стороны избирателей, так и со стороны самих партий. В большинстве случаев они вели кампанию традиционными методами и просто потому, что "это было нужно". Активность кандидатов была минимальной. А интернет-инструменты не получили масштабного развития, как это прогнозировали из-за коронавируса.

"Если мы посмотрим затраты кандидатов на избирательную кампанию, то они уменьшились. Материалов по платной жеребьёвке было единицы – отказались практически все. Более того, даже не все кандидаты использовали бесплатную площадь и время в СМИ, которое им предоставлялось, что удивительно. В информационном поле региона и округов избирательная тематика была малозаметной", – заключила эксперт.

19 сентября в Алтайском крае завершились выборы депутатов в Госдуму и в краевое Заксобрание. На момент обработки 99,7% бюллетеней победу на выборах в Госдуму в регионе одерживает "Единая Россия". Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты — За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом 6,15%.

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы выигрывают также единороссы. Так, в Барнаульском одномандатном избирательном округе № 39 с большим отрывом победил Даниил Бессарабов (36,66%). По Бийскому округу выиграл единоросс Александр Прокопьев – 31,41%. В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 37,94% избирателей. В Рубцовском округе победу одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%.

Представители "Единой России" и КПРФ сумели выиграть во всех 34 одномандатных округах на выборах в Алтайское Заксобрание: 19 и 15 мандатов соответственно.

По партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За Правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, по предварительным данным, из 68 мандатов ЕР получит в краевом парламенте 32 места, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.