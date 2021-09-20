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Пытались докричаться до власти. Политолог о том, почему ЕР потеряла голоса на Алтае

, ИА "Амител"
Юрий Чернышов считает, что голосование, хоть и частично, но всё же выполнило свою функцию

"Единая Россия" в целом сохранила контроль в Алтайском крае, хотя выборы заставили её существенно "подвинуться". Голосованием люди сумели косвенно донести до власти сигнал: далеко не всё у нас в регионе с его низкими зарплатами и оттоком населения благополучно, сообщил в беседе с amic.ru профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.

Эксперт отметил, что главная интрига избирательной кампании проявилась в том, что у электората накопились претензии по поводу ограничения их социальных и политических прав. Люди, в частности, выступают против повышения пенсионного возраста, их преследования за критику, отметил эксперт.

"Через так называемое "умное голосование" распространился призыв проголосовать против проводимого курса, поддержав одну из "проходных" партий. Поэтому за "левых" (КПРФ и "Коммунистов России") проголосовало немало "центристов" и "правых". По предварительным данным, в сумме на Алтае получилось более 36% голосов – больше, чем за ЕР", – говорит Юрий Чернышов.

Голосование на выборах в Алтайском крае хоть и частично, но всё-таки выполнило свою функцию. Теперь избранным депутатам стоит обязательно учитывать это в дальнейшем, считает политолог. С запросом на перемены явно связан и успех "Новых людей", убеждён Юрий Чернышов. Новичкам удалось преодолеть пятипроцентный барьер и пройти по партийным спискам в Госдуму. В Алтайском крае их результат составил 6,15%.

"В наших выборах уже мало что может удивить. Страна переживает тот этап, когда происходит очень медленное, с откатами назад, постепенное привыкание к тем демократическим процедурам, которые в некоторых странах давно эффективно работают, а в некоторых – вообще ещё не прижились. Реальные решения принимаются не через них. Выборы, например, надо будет ещё долго чистить от разного рода манипуляций, чтобы они стали реально работающим механизмом волеизъявления граждан", – заключил эксперт.

Напомним, 19 сентября в Алтайском крае завершились выборы депутатов в Госдуму и в краевое Заксобрание. На момент обработки 99,7% бюллетеней победу на выборах в Госдуму в регионе одерживает "Единая Россия". Второе место заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом 6,15%.

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы выигрывают также единороссы. Так, в Барнаульском одномандатном избирательном округе № 39 с большим отрывом победил Даниил Бессарабов (36,66%). По Бийскому округу выиграл единоросс Александр Прокопьев – 31,41%. В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 37,94% избирателей. В Рубцовском округе победу одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%.

Представители "Единой России" и КПРФ сумели выиграть во всех 34 одномандатных округах на выборах в Алтайское Заксобрание: 19 и 15 мандатов соответственно.

По партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, по предварительным данным, из 68 мандатов ЕР получит в краевом парламенте 32 места, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.09.2021 18:54
- гость -

Алтайский край показал, что Москве пора на него обратить своё пристальное внимание, кого посадить, кого в отставку отправить, кого на пенсию.

20.09.2021 19:08
Лёxa

Спрашивают сколько мест зарезервировано за неголосовашими?
Интересуются уже. Вроде бы договаривались, говорят.

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