30% протоколов обработали в Алтайском крае

В Алтайском крае обработали 30,59% протоколов. На выборах в Госдуму продолжает лидировать "Единая Россия".

На данный момент "единороссы" имеют 33.80% процентов голосов. На втором месте располагается КПРФ — 30,06%.

Третья строчка за "Справедливой Россией" - 9,96%, четвертая за ЛДПР — 9,54%, а на пятой позиции расположилась партия "Новые люди" — 5,91%.

Остальные партии не смогли преодолеть порог в пять процентов голосов. Ближе всего к нему подобралась "Партия пенсионеров" — 2,53%, а следом за ней идет партия "Коммунисты России" — 2,22%.

Сообщается также, что явка на выборах составила 41,19%. Подсчет голосов продолжается.