Без вбросов и "каруселей": наблюдатели не выявили нарушений на выборах в АКЗС и Госдуму

Выборы в Госдуму и АКЗС прошли без массовых фальсификаций. В ходе трёхдневного голосования наблюдатели выявили только шесть незначительных нарушений, материалы по которым переданы в прокуратуру Центрального района Барнаула. Об этом amic.ru сообщили представители Общественной палаты Алтайского края, которые следили за ходом голосования в круглосуточном режиме.

Как пояснил представитель комиссии Руслан Демаков, ещё никогда в современной истории края не было таких прозрачных выборов. В специальный центр Общественной палаты стекалась информация со всех избирательных участков региона. Члены комиссии за три дня выборов проверили 862 участка в 10 городах и 59 районах края. При получении сигнала о возможном нарушении УИК ставили на особый контроль. Всего наблюдатели отработали около 400 материалов о нарушениях. Большая часть полученных сведений не подтвердилась, особенно информация из соцсетей о вбросах на некоторых участках в Барнауле и о массовых "каруселях".

"Это была откровенная дезинформация", – пояснили в Общественной палате.

Тем не менее шесть материалов передали в прокуратуру Алтайского края. Так, на УИК № 236 в Барнауле члену избирательной комиссии запретили снимать на телефон сейф с бюллетенями. В Рубцовске члены комиссии перед тем как упаковать бюллетени в сейф-пакеты, расфасовали их по цвету, что является серьёзным нарушением. На участке № 704 в Бурле после ухода наблюдателей члены комиссии вскрыли сейф с бюллетенями.

Руслан Демаков также отметил, что специалисты выявили на избирательных участках 160 нарушений масочного режима и социальной дистанции. 17 нарушений нашли в неправильной установке видеокамер. Один раз избиратель жаловался на отсутствие шторки в кабинках для голосования.

Кроме того, звонили люди с просьбой разъяснить, почему самовыдвиженец Владимир Попов вычеркнут из бюллетеней на выборах в Госдуму по Рубцовскому округу. Однако в целом члены комиссии не выявили серьёзных нарушений.

"Это показывает, что Алтайский край стал одним из лидеров в стране по чистоте избирательного процесса", – отметил Руслан Демаков.

По предварительным результатам выборов в Госдуму, на территории Алтайского края лидирует "Единая Россия". Партия набирает 34,24% голосов после обработки почти 86% бюллетеней, свидетельствуют результаты на сайте ЦИК. На втором месте расположилась КПРФ с результатом почти в 30%. ЛДПР пока занимает третью позицию (9,91%). В спину им дышит "Справедливая Россия – За правду" (9,64%). У партии "Новые люди" 5,69% голосов. Ещё две партии – "Пенсионеров" и "Коммунисты России" – с трудом преодолели планку в 2%. Остальные семь партий не смогли разменять рубеж в 1%.