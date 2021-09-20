"Единая Россия" увеличила отрыв от КПРФ на выборах в Госдуму

Более 50% бюллетеней обработали в Алтайском крае. "Единая Россия" продолжает лидировать на выборах в Госдуму.
На данный момент в регионе обработано 51,80% протоколов. На счету "Единой России" 34,07% голосов. На втором месте КПРФ – 29,99%. Третью позицию занимает "Справедливая Россия" – 10,02%. Четвёртое место за ЛДПР – 9,59%, а на пятой позиции находится партия "Новые люди" – 5,74%.
Согласно данным ЦИК, опубликованным в 22:08 по московскому времени, "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 40,91% голосов. КПРФ идёт следом с большим отставанием – 23,96%.
Отметим, что на выборах в АКЗС пока также лидирует "Единая Россия", на счету которой 35,34% голосов.
Комментарии
Массовые фальсификации выборов по всей стране, подкуп избирателей за несколько дней до выборов, незаконное снятие с выборов многих кандидатов. Победа ЕР будет сомнительной по законности.
Объявить можно 146 % и не дать проверить.
Большинства у Единой России нет. Если остальные объединяться, все законы типа Повышения пенсионного возраста, закона Яровой и прочих можно будет отменить. Тем более, что коммунисты и справедливоросы в своих предвыборных обещаниях говорили, что вернуться к старому пенсионному возрасту. Вот и проверим заодно, кто есть кто.
Наш изберком валерьянку ведрами пьет? Штаб ер вместе с бывшими
кандидатами дружно в Рубцовск на пмж собирается? Где итоги выборов по городам?
Согласен с предыдущим комментатором. Выборы пройдут успешно, если по итогам у ЕР будет доля кресел в думе ниже 50%. Тогда появляется возможность обсуждения. Появляется потребность договариваться. Тут и понятно станет кто из оппозиции сила, а кто брехло.
Удручает пассивность населения. Больше половины жителей не смогли оторвать на 10 минут жопу от дивана, чтобы решить свою судьбу.
среди родственников, знакомых, друзей ни кто не голосовал за ЕР, откуда у них такой результат?
20.09.2021 07:10
- гость -
Сколько же смеха вы доставляете такими комментариями... Попробуйте посмотреть на себя со стороны.
20.09.2021 07:10
- гость -
среди родственников, знакомых, друзей ни кто не голосовал за ЕР, откуда у них такой результат
Указ сверху?
среди родственников, знакомых, друзей ни кто не голосовал за ЕР,
Едирасты как гомосеки, среди моих знакомых их нет, но они есть и сами себя выбирают.
20.09.2021 07:10
- гость -
От того что те кто за них все пришли на участок и проголосовали за. А те кто против вголосорали с диванов что за них всё решили. Не подозревая о том что это именно и происходило в это время на избирательных участках.
Всего несколько часов и соотношение 34%-30% меняется на 41%-24%.
Чудеса да и только!
среди родственников, знакомых, друзей ни кто не голосовал за ЕР
силовой блок, чиновники, сами единороги - нормально народу набирается. Просто они пришли на участок, а многие, кто против, остались дома сидеть
Вот зачем люди голосуют за клоуна Жирика, который в джакузи с мальчиками?
Я впервые в жизни проголосовал за нелюбимых коммунистов, потому что против воров из Едим Россию.
Если бы избиратели любителя банных мальчиков и избиратели Сереги-десантника-выхухоля, и избиратели Зюганыча объединились, никакие жулики и воры не прошли бы никуда. А кто голосовал за Гришу-не с ними? Новые люди? Кто в здравом уме будет голосовать за ЕР? Алкаши и тупицы (лишь бы не было войны), да бюджетники по принуждению. Ну может еще мусора по убеждению, что это их государство. Но мусорское государство не развивается, это тупик, нужно производство, нужна здоровая экономика, а этого при жуликах казнокрадах никогда не будет.
20.09.2021 07:19
- гость -
20.09.2021 07:10
- гость -
От того что те кто за них все пришли на участок и проголосовали за. А те кто против вголосорали с диванов что за них всё решили. Не подозревая о том что это именно и происходило в это время на избирательных участках.
А что мешает заменить бюллетени с против на за или вообще ещё проще в итоговых цифрах написать то, что сверху указали???
а многие, кто против, остались дома сидеть
и кто после этого гомосеки?
Все, кто не пришел на выборы, против Единой России, а их большинство.
А что мешает заменить бюллетени с против на за или вообще ещё проще в итоговых цифрах написать то, что сверху указали???
как ты себе представляешь это действие с машинкой которая на фото? а считают потом живые люди.
и кто после этого гомосеки?
Те, кто голосовал за ЕР.
кто не пришел, те и гомосеки.
так было, так есть и так будет.
и ныне и присно и во веки веков.
аминь!
А что мешает заменить бюллетени
как ты себе представляешь это действие
Да так же, как Лукашеску в Белоруссии сделал..
20.09.2021 07:34
- гость -
кто не пришел, те и гомосеки.
так было, так есть и так будет.
и ныне и присно и во веки веков.
аминь!
Не забудь на колени упасть и башкой об пол со всего размаха аминькнуться, а то аминя не будет.
Не забудь на колени упасть и башкой об пол со всего размаха
не говори другим, что им делать
да не будешь послан
аминь!
да и зачем мне за тобой повторять?
20.09.2021 07:28
- гость -
Объясните мне,дремучему,как бюджетника заставить "правильно" голосовать? Даже если с фотоотчётом- что мешает потом испортить бюллетень,если не согласен?
Нет,это не надёжно-заставить. Чечня 91% за едящих Россию,всех заставили? Может проще- "правильно" посчитали?
Наивные люди, вбрасывается сколько нужно и все. Запомните, вы ничего не выбираете, вы просто как бы признаете выборы сидением дома или приходом. Власти даже без разницы за кого вы голосуете, главное, чтобы явка обеспечивала вброс. Вбросят сколько нужно.
ПРОТИВ ВСЁ сетевое дерьмо. А нормальным людям эксперименты по типу бывших братьев с "обещала, но не шмогла" на дух не нужны. Можете считать себя "всеми" и "нормальными", оскорблять тех, кто с вами не согласен, но, слава Богу и счастье России, вас пока далеко не большинство. И да, подружитесь с обычной логикой, ну никак большинство не может быть нетрадиционной ориентации.
никак большинство не может быть гомосеками
Гомики в данной ситуации не те кто однополые чпоки любят. Тут больше про образ жизни и поведения. Почему он не пошел и не скинул 4 листка против ЕР если он против? Ну не гомик ли? Гомик!
Был наблюдателем на выборах в индустр районе. По всем уикам победила кпрф, по одномандатникам победила Прусакова с большим отрывам. В акзс победил писарев, по партиям примерное равенство кпрф-едро по 30-33% ( если бы не коммунисты, которые отъели у кпрф до трети их голосов, тогда победы была бы бесспорной). Поэтому цифрам из ЦИК нет никакого доверия.
20.09.2021 08:06
Андрей
Ну дак так и пишут в ЦИК. А то что по России больше, тут нужно понимать что есть регионы которые голосуют иначе чем АК.
Наш край был прокоммунисткий во все времена. В 90-ые коммунисты набирали большинство постоянно. но потом когда складывали с Москвой всё выравнивалось.
Я думаю до урала и в регионе где есть нефть и газ расклад сил сильно иной.
Удивляют вбросы от проплаченных. Идите лесом господа.
Новые люди, это перепрофилированные навальнята??? Торгаши иностранной косметикой так легко во власть ворвались, прямо любо дорого.
Какой результат Вы хотите? Явка 38 % - вообще недействительными должны признать это клоунаду!
Ну что ж, пойду поставлю себе прививку. Проиграли, значит проиграли, всё по честному. Если без прививки ничего за два года не приспелось, значит есть шанс, что и с прививкой ничего не приспеется.
Гостю от 06:47. Разбивки по городам не будет. Индустриальный район города Барнаула отнесли к Рубцовскому округу Номер 40((((
20.09.2021 08:10
А у нас судя по настроениям вся страна стала прокоммунистической - намного вырос процент голосов. А вот людей в здравом уме проголосовавших за едро сильно упало, в большинстве своим глубокие пенсионеры, которые молятся на телевизор. В москве вообще едро с треском провалится должно было, если не 2,2 миллиона внезапно возжелавших проголосовать электронно - вот где раздолье для махинаций. Поэтому цифры странные, молодежь и средний возраст по всей стране ненавидят едро.
Смотрю как у нас в товариществе собственников проходят выборы правления: сначала год собираемся, потом явку даже 50% обеспечить не можем, потом договориться о приемлемом решении. А тут тоже самое в объмах страны. Так что пассивность людей все и губит. А шустрые этим пользуются успешно.
За едро проголосовали русские за границей. Не надо валить на пенсов.
Если ЕР не наберет по итогам более 50 %, то не все так плохо (по крайней мере теплится надежда)
20.09.2021 07:59 +1
Что те, что те. Какая разница? У всех капиталистическо-олигархическая повестка.
Просидели на диване - ну и получайте, что заслужили.
выборы ничего не изменят, неужели есть еще наивные или до такой степени глупые люди
пока партии не объединятся против ЕР - она будет побеждать. Ну почему бы прямо перед выборами не объединиться КПРФ, СР, Коммунистам России, партии пенсионеров тем более КПРФ выступают против пенсионной реформы. Объединению мешают шкурнические личные интересы
массовые бессовестные фальсификации - вбросы. Те кто их делает - враги, ненавистники людей. Так игнорируется волеизъявление народа. Твари продажные
Доумноголосовались? Это, походу, были последние выборы. Вчера сказали, что россиянам очень понравилось электронное голосование и что будут внедрять его повсеместно во все регионы ))))
вот этого все и боялись
Поражает народ отсутствием мозга. Спрашиваете откуда большинство голосов у ЕР - откройте Ютуб и наберите "фальсификации на выборах" и вы все увидите откуда у этого жулья % Никто за них не голосует, подкупами или запугиванием теток из УИКов они обеспечивают себе % Повсеместно вбросы подмена бюллетеней и много еще чего. У едросни бабла много - целый росс.бюджет, вот они и делают что хотят, а когда им тычат в лицо фактами, начинаются угрозы запугивания обвинения тебя самого в чем угодно. Эта партия действует как гопник из 90х, там порядочных людей нет.
Специально пошел в 19ч вечером 19го голосовать, так вот журнал, где расписываешься за получение бюллетеней, был практически чистым, т.е большинство просто не пришли на выборы, лень свою жопу оторвать от дивана. Зато на кухне потом будут бухтеть как им плохо живется. Предполагаю, что после окончания голосования все эти пустые строчки будут заполнены и будут вброшены бюллетени с голосами за ЕР. Многие из оставшихся дома не ходивших на выборы, с удивлением узнали бы что они оказывается проголосовали в пользу едра.
21 сентября правительство СССР в Кремле начинает работу,вернув в Кремль Путина В.В.
Никто за них не голосует,
голосуют и очень много. Фальсификации имеют место быть, но не в том объеме, который вы заявляете. Победа единоросов обусловлена пассивностью россиян, которые заслуживают то, что заслуживают.
Да запарили ныть про фальсификации. Почему больше половины избирателей не пришло?
40% голосов при явке 40% - это всего лишь 16% проголосовали за ЕР от общего числа избирателей! А большая часть дома просидели. За три дня трудно было сходить? Или их все устраивает? Ну тогда не жалуйтесь.
Да хватит уже по ж..ы на диване. Наивные. Хоть на диване ж..а, хоть на участке - итог один.
20.09.2021 07:51
- гость -
говори другим, что им делать
да не будешь послан
аминь!
да и зачем мне за тобой повторять?
Слышь, Аминь, это ты начал про аминь, при чем тут я? Это ты аминь башкой об унитаз.
20.09.2021 09:35
- гость -
Какие фальсификации? на участке в промышлено-экономическом колледже 4 голосов не хватило чтобы ЕР не победить.
Какие фальсификации? Пофигизм и лень.
20.09.2021 07:59
- гость -
ПРОТИВ ВСЁ сетевое дерьмо. А нормальным людям эксперименты по типу бывших братьев с "обещала, но не шмогла" на дух не нужны. Можете считать себя "всеми" и "нормальными", оскорблять тех, кто с вами не согласен, но, слава Богу и счастье России, вас пока далеко не большинство. И да, подружитесь с обычной логикой, ну никак большинство не может быть нетрадиционной ориентации.
Так большинство традиционной ориентации и так против партии жуликов и воров, а меньшинство гомосеков фальсифицируют выбор большинства против гомосеков из ПЖиВ.
И если ты пишешь тут, значит и себя относишь к "сетевому дерьму"?
В акзс победил писарев
Ну этого то за уши от корыта едросовского не оттащишь.
Печально, сходили с женой, проголосовали за КПРФ
Из моих знакомых 4 человека не пошли на голосование.
В журнале смотрю ,специально, чистота и порядок ,а время осталась 30 мин. До закрытия.
Желаю видеть эти подписи и не только я.