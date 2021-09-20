"Единая Россия" увеличила отрыв от КПРФ на выборах в Госдуму

Более 50% бюллетеней обработали в Алтайском крае. "Единая Россия" продолжает лидировать на выборах в Госдуму.

На данный момент в регионе обработано 51,80% протоколов. На счету "Единой России" 34,07% голосов. На втором месте КПРФ – 29,99%. Третью позицию занимает "Справедливая Россия" – 10,02%. Четвёртое место за ЛДПР – 9,59%, а на пятой позиции находится партия "Новые люди" – 5,74%.

Согласно данным ЦИК, опубликованным в 22:08 по московскому времени, "Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 40,91% голосов. КПРФ идёт следом с большим отставанием – 23,96%.

Отметим, что на выборах в АКЗС пока также лидирует "Единая Россия", на счету которой 35,34% голосов.