Представители восьми партий проходят в новый созыв Госдумы. ЦИК полностью обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Пятипроцентный барьер при этом преодолели пять партий, ещё три представителя от различных политобъединений сумели выиграть по одномандатным округам.

По федеральному округу в Госдуму прошли "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%) "Справедливая Россия – За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Кандидаты от ЕР выиграли в 198 одномандатных округах, выдвиженцы от КПРФ – в девяти, от эсеров – в восьми. По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" – по одному.

Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве, ещё по одному – в Адыгее и Крыму. Среди известных самовыдвиженцев – телеведущий Анатолий Вассерман и актёр Дмитрий Певцов.

Для сравнения: на выборах 2016 года у ЕР было 203 выигранных округа и 54,2% по партспискам, у КПРФ – 13,34% и 7 округов, у ЛДПР – 13,14% и 5 округов, у СР – 6,22% и 7 округов. Кроме того, в округах выиграли по одному представителю от партии "Родина" и "Гражданской платформы", а также самовыдвиженец.