24 сентября Центризбирком официально подведёт итоги выборов в Госдуму. В нижнюю палату парламента впервые с 1999 года прошли сразу пять партий. Абсолютное большинство по-прежнему за "Единой Россией", которая всё-таки немного ухудшила свой результат 2016 года.

Восемь партий и пять самовыдвиженцев

В ГД 450 мест, 225 распределяются по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам. По партспискам в Госдуму прошли "Единая Россия" (49,82%, или 126 мест), КПРФ (18,93%, или 48 мест), ЛДПР (7,55%, или 19 мест), "Справедливая Россия – За правду" (7,46%, или 19 мест) и "Новые люди" (5,32%, или 13 мест). Также кандидаты от ЕР выиграли в 198 одномандатных округах, выдвиженцы от КПРФ – в девяти, от СР – в восьми, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" – по одному. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев.

Таким образом, ЕР получила в парламенте 324 места, КПРФ – 57, СРЗП – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа" – 1, "Родина" – 1, "Партия Роста" – 1, самовыдвиженцы – 5.