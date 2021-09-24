24 сентября Центризбирком официально подведёт итоги выборов в Госдуму. В нижнюю палату парламента впервые с 1999 года прошли сразу пять партий. Абсолютное большинство по-прежнему за "Единой Россией", которая всё-таки немного ухудшила свой результат 2016 года.
Восемь партий и пять самовыдвиженцев
В ГД 450 мест, 225 распределяются по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам. По партспискам в Госдуму прошли "Единая Россия" (49,82%, или 126 мест), КПРФ (18,93%, или 48 мест), ЛДПР (7,55%, или 19 мест), "Справедливая Россия – За правду" (7,46%, или 19 мест) и "Новые люди" (5,32%, или 13 мест). Также кандидаты от ЕР выиграли в 198 одномандатных округах, выдвиженцы от КПРФ – в девяти, от СР – в восьми, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" – по одному. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев.
Таким образом, ЕР получила в парламенте 324 места, КПРФ – 57, СРЗП – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа" – 1, "Родина" – 1, "Партия Роста" – 1, самовыдвиженцы – 5.
Сколько депутатов от Алтайского края прошло в Госдуму
До сих пор точно неизвестно, какое количество мандатов достанется представителям от региона в ГД. Точно проходят в парламент четыре одномандатника: Даниил Бессарабов, Александр Прокопьев, Иван Лоор (все от ЕР) и Мария Прусакова (КПРФ). По партийным спискам также отбираются ещё двое: Владимир Шаманов от ЕР (возглавлял терргруппу, включающую в себя два Алтая) и Анжелика Глазкова (вторая в списке КПРФ после Прусаковой в терргруппе от двух Алтаев и Тувы). До сих пор под вопросом судьба Натальи Кувшиновой (ЕР) и Александра Терентьева (СРЗП). Количества голосов, набранных их партиями в регионе, может не хватить для получения мандата.
Таким образом, представительство Алтайского края в новой Госдуме будет составлять от шести до восьми депутатов. Для сравнения: в ГД прошлого созыва у региона было сначала девять депутатов, а потом это число выросло до десяти, когда мандат получил единоросс Олег Быков вместо умершей Ирины Евтушенко (представляла Томскую область).
Подробнее об итогах думской кампании смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Что за хрень?
Соболезную
Свободы дух витает бесполезно,
Там где-то был второй его приход.
Смешной и жалобный довесок,
Как жизни несмышлёной поворот.
В отчаянье грузили рифмы,
По большей части бросом, наугад.
Чтобы летел снаряд Сизифов,
Шрапнелью. Не вернуть его назад.
О чём плачевники страдали?
О чём расплачутся потом?
Им от ядра свободу всю отдали -
Бродить по свету босяком.
За Лоора голосовали военные на базе в Сирии. Как можно проконтролировать голосование?
А чё его контролировать? 60% проголосовало за свой вариант.
24.09.2021 15:14
Лёха
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Поедешь в Сирию наблюдателем на выборах?
У нас в районы военных действий ездят по призыву.
Призыв - это святое дело даже не для военнообязанных.