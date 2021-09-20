КПРФ отстаёт от "Единой России" в Алтайском крае на 3%. Предварительные итоги

"Единая Россия" одержала победу в Алтайском крае на выборах в Госдуму. После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе, об этом в ходе пресс-конференции по предварительным итогам голосования сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты — За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом в 6,15%.
Больше 1% голосов набрали Партия пенсионеров (2,57%), "Коммунисты России" (2,22%). "Зелёные" получили 0,62%, "Яблоко" – 0,91%, Партия роста – 0,23%, Российская партия свободы и справедливости – 0,53%, "Гражданская платформа" – 0,8%, "Зелёная альтернатива" – 0,47%.
По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы выигрывают единороссы. Так, в Барнаульском одномандатном избирательном округе № 39 с большим отрывом победил Даниил Бессарабов (ЕР). За него проголосовали 36,66% избирателей. Его главный конкурент Андрей Кривов (КПРФ) получил 19,45%. Третье место по итогам голосования занял Виталий Зырянов ("Коммунисты России") – 10,77%.
По Бийскому округу выиграл Александр Прокопьев (ЕР) – 31,41%, на втором месте Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,46%, замкнул тройку лидеров Олег Боронин ("Справедливая Россия – За правду") – 12,7%.
В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 37,94%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%. 10,85% голосов тут отдали избиратели Александру Терентьеву ("Справедливая Россия – За правду") – 10,85%.
Победу в Рубцовском округе одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%. Сергей Струченко (ЕР) занял второе место с результатом 22,6%. Людмила Суслова ("Справедливая Россия – за правду") набрала 8,84%.
Комментарии
а фактически набрала 3%
скажите пжл, каким надо быть идиотом, чтобы голосовать за партию, которая принимает законы против своего же народа?
А теперь представьте результаты без партий-спойлеров и вбросов
за единороссов проголосовали 33,12%
С учетом подтасовок это немного
За единороссов проголосовали 33,12%
Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом в 30,8%.
Говорящие цифры
за единороссов проголосовали 33,12%
То есть даже по официальным данным почти 70 % в крае голосовали против ЕР
о как возбудились!
а не думали, почему в 91 году СССР из-под коммунистов развалился?
от хорошей жизни, наверное?!
Только УГ наступает в одну кучу дважды
Коммунисты рыпаться не будут, ясно же что своих голосов у них 10-12%, а остальное им накидали поморщившись, этим им сверху и ткнут. Если они будут права качать или раздувать.)
В 91 развалилось, потому что предатели партбилеты кинули и переметнулись за доллары в дермократов! А страна на референдуме голосовала за сохранение СССР! Многие до сих пор во власти , за Едро , но с партбилетами в прошлом, точно так же переметнутся !
20.09.2021 15:43
- гость -
За 10 000 и 15 000 рублей!!! Особенно старались те, которым по 15 000 рублей выдали!
Последние понимают, что смена власти может привести к сокращению штата и выбросу их на "улицу", как ненужный материал! И куда им потом идти работать? Кто их возьмет на работу с мусорской записью в трудовой?
20.09.2021 16:18
- гость - это точно...
Если бы все оторвали опы от дивана-ер оказалась бы в опе.
Поэтому сменить власть и трудно, за нее профессионалы с оружием. И их все больше и зарплата у них все больше
Да, не понятно, почему половина не пришли, если не довольны. Больше подтасовок сделать трудней, зачем было облегчать задачу? Или не пришли всем довольные?
Был наблюдателем от КПРФ, картина такая на нашем участке и еще как минимум 10 соседних, везде победила КПРФ. Но в реальности почему-то цифры другие.
Ждем официального подведения итогов.
А визги про то что коммунисты развалили страну очередной бред людей которым соловей засрал мозги своим пометом, страну развалили те кто были на тот момент с партийными билетами от КПРФ, а сейчас они сидят в тех же креслах только билеты у них другой партии. А в списках КПРФ сейчас молодые, активные люди. Жаль если по беспределу голоса людей сольют в унитаз очередными фальсификациями. Делаем вывод, товарищи!
Или не пришли всем довольные?
Я на работе так и сказал: не голосовали-значит вас всё устраивает и ближайшие 5 (или сколько лет) тогда не гундите.
"за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе, об этом в ходе пресс-конференции по предварительным итогам голосования сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова."
Зарегистрированные избиратели - то кто? Только те, что пришли? Ну так их меньше 40%.
А остальные 60% - пассивная инертная биомасса, ленивые безынициативные эгоисты, с молчаливого согласия которых все и происходит.
20.09.2021 16:48
Наблюдатель
Номер участка, фото протокола? Выложить это в интернет не составляет труда.
16:48
не получится , модеры амика не пропустят
20.09.2021 16:55
- гость -
Я тоже был наблюдателем все три дня. И подтверждаю, что выиграла КПРФ(38%) ЕР(25%)
Сообщи тел или электропочту. Я вышлю протокол.
И подтверждаю, что выиграла КПРФ(38%) ЕР(25%)
Ну это более реально