КПРФ отстаёт от "Единой России" в Алтайском крае на 3%. Предварительные итоги

"Единая Россия" одержала победу в Алтайском крае на выборах в Госдуму. После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе, об этом в ходе пресс-конференции по предварительным итогам голосования сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты — За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом в 6,15%.

Больше 1% голосов набрали Партия пенсионеров (2,57%), "Коммунисты России" (2,22%). "Зелёные" получили 0,62%, "Яблоко" – 0,91%, Партия роста – 0,23%, Российская партия свободы и справедливости – 0,53%, "Гражданская платформа" – 0,8%, "Зелёная альтернатива" – 0,47%.

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы выигрывают единороссы. Так, в Барнаульском одномандатном избирательном округе № 39 с большим отрывом победил Даниил Бессарабов (ЕР). За него проголосовали 36,66% избирателей. Его главный конкурент Андрей Кривов (КПРФ) получил 19,45%. Третье место по итогам голосования занял Виталий Зырянов ("Коммунисты России") – 10,77%.

По Бийскому округу выиграл Александр Прокопьев (ЕР) – 31,41%, на втором месте Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,46%, замкнул тройку лидеров Олег Боронин ("Справедливая Россия – За правду") – 12,7%.

В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 37,94%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%. 10,85% голосов тут отдали избиратели Александру Терентьеву ("Справедливая Россия – За правду") – 10,85%.

Победу в Рубцовском округе одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%. Сергей Струченко (ЕР) занял второе место с результатом 22,6%. Людмила Суслова ("Справедливая Россия – за правду") набрала 8,84%.