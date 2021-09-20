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КПРФ отстаёт от "Единой России" в Алтайском крае на 3%. Предварительные итоги

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Избирком сообщил предварительные итоги после обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Единая Россия" одержала победу в Алтайском крае на выборах в Госдуму. После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе, об этом в ходе пресс-конференции по предварительным итогам голосования сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом 30,8%. "Справедливая Россия – Патриоты — За правду" набрала 9,98% голосов. ЛДПР в Алтайском крае поддержали 9,19% голосовавших. Замкнули пятёрку лидеров, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, "Новые люди" с результатом в 6,15%.

Больше 1% голосов набрали Партия пенсионеров (2,57%), "Коммунисты России" (2,22%). "Зелёные" получили 0,62%, "Яблоко" – 0,91%, Партия роста – 0,23%, Российская партия свободы и справедливости – 0,53%, "Гражданская платформа" – 0,8%, "Зелёная альтернатива" – 0,47%.

По трём из четырёх одномандатных округов в Алтайском крае на выборах депутатов Госдумы выигрывают единороссы. Так, в Барнаульском одномандатном избирательном округе № 39 с большим отрывом победил Даниил Бессарабов (ЕР). За него проголосовали 36,66% избирателей. Его главный конкурент Андрей Кривов (КПРФ) получил 19,45%. Третье место по итогам голосования занял Виталий Зырянов ("Коммунисты России") – 10,77%.

По Бийскому округу выиграл Александр Прокопьев (ЕР) – 31,41%, на втором месте Антон Арцибашев (КПРФ) – 24,46%, замкнул тройку лидеров Олег Боронин ("Справедливая Россия – За правду") – 12,7%.

В Славгородском округе побеждает Иван Лоор (ЕР) – 37,94%, далее идёт Анна Левашова (КПРФ) – 20,64%. 10,85% голосов тут отдали избиратели Александру Терентьеву ("Справедливая Россия – За правду") – 10,85%.

Победу в Рубцовском округе одержала Мария Прусакова (КПРФ) – 27,2%. Сергей Струченко (ЕР) занял второе место с результатом 22,6%. Людмила Суслова ("Справедливая Россия – за правду") набрала 8,84%.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.09.2021 15:42
- гость -

а фактически набрала 3%

20.09.2021 15:43
- гость -

скажите пжл, каким надо быть идиотом, чтобы голосовать за партию, которая принимает законы против своего же народа?

20.09.2021 15:49
- гость -

А теперь представьте результаты без партий-спойлеров и вбросов

20.09.2021 15:51
гость

за единороссов проголосовали 33,12%

С учетом подтасовок это немного

20.09.2021 15:53
- гость -

За единороссов проголосовали 33,12%
Второе место в регионе заняла КПРФ с результатом в 30,8%.

Говорящие цифры

20.09.2021 15:54
гость

за единороссов проголосовали 33,12%

То есть даже по официальным данным почти 70 % в крае голосовали против ЕР

20.09.2021 16:06
- гость -

о как возбудились!
а не думали, почему в 91 году СССР из-под коммунистов развалился?
от хорошей жизни, наверное?!

Только УГ наступает в одну кучу дважды

20.09.2021 16:13
- гость -

Коммунисты рыпаться не будут, ясно же что своих голосов у них 10-12%, а остальное им накидали поморщившись, этим им сверху и ткнут. Если они будут права качать или раздувать.)

20.09.2021 16:14
гость

В 91 развалилось, потому что предатели партбилеты кинули и переметнулись за доллары в дермократов! А страна на референдуме голосовала за сохранение СССР! Многие до сих пор во власти , за Едро , но с партбилетами в прошлом, точно так же переметнутся !

20.09.2021 16:18
- гость -


20.09.2021 15:43
- гость -
За 10 000 и 15 000 рублей!!! Особенно старались те, которым по 15 000 рублей выдали!
Последние понимают, что смена власти может привести к сокращению штата и выбросу их на "улицу", как ненужный материал! И куда им потом идти работать? Кто их возьмет на работу с мусорской записью в трудовой?

20.09.2021 16:20
- гость -

20.09.2021 16:18
- гость - это точно...

20.09.2021 16:29
Гость

Если бы все оторвали опы от дивана-ер оказалась бы в опе.

20.09.2021 16:30
гость

Поэтому сменить власть и трудно, за нее профессионалы с оружием. И их все больше и зарплата у них все больше

20.09.2021 16:32
гость

Да, не понятно, почему половина не пришли, если не довольны. Больше подтасовок сделать трудней, зачем было облегчать задачу? Или не пришли всем довольные?

20.09.2021 16:48
Наблюдатель

Был наблюдателем от КПРФ, картина такая на нашем участке и еще как минимум 10 соседних, везде победила КПРФ. Но в реальности почему-то цифры другие.
Ждем официального подведения итогов.
А визги про то что коммунисты развалили страну очередной бред людей которым соловей засрал мозги своим пометом, страну развалили те кто были на тот момент с партийными билетами от КПРФ, а сейчас они сидят в тех же креслах только билеты у них другой партии. А в списках КПРФ сейчас молодые, активные люди. Жаль если по беспределу голоса людей сольют в унитаз очередными фальсификациями. Делаем вывод, товарищи!

20.09.2021 16:50
Гость

Или не пришли всем довольные?

Я на работе так и сказал: не голосовали-значит вас всё устраивает и ближайшие 5 (или сколько лет) тогда не гундите.

20.09.2021 16:52
- гость -

"за единороссов проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе, об этом в ходе пресс-конференции по предварительным итогам голосования сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова."

Зарегистрированные избиратели - то кто? Только те, что пришли? Ну так их меньше 40%.
А остальные 60% - пассивная инертная биомасса, ленивые безынициативные эгоисты, с молчаливого согласия которых все и происходит.

20.09.2021 16:55
- гость -

20.09.2021 16:48
Наблюдатель

Номер участка, фото протокола? Выложить это в интернет не составляет труда.

20.09.2021 17:26
Виталий

16:48


не получится , модеры амика не пропустят

20.09.2021 17:33
- гость -

20.09.2021 16:55
- гость -
Я тоже был наблюдателем все три дня. И подтверждаю, что выиграла КПРФ(38%) ЕР(25%)
Сообщи тел или электропочту. Я вышлю протокол.

20.09.2021 17:39
гость

И подтверждаю, что выиграла КПРФ(38%) ЕР(25%)

Ну это более реально

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