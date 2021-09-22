После обработки 100% бюллетеней по партспискам в Госдуму смогли пройти пять партий (впервые с 1999 года). Обязательный пятипроцентный барьер преодолели: "Единая Россия" (49,82% голосов избирателей), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия – За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).

Кандидаты от "Единой России" выиграли в 198 одномандатных округах (из 225), выдвиженцы от КПРФ – в девяти, от СР – в восьми, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" – по одному. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

ЦИК России опубликовал распределение мандатов в Госдуму по итогам выборов. На инфографике вы можете увидеть, сколько представителей партий будет в созыве Госдумы 2021 года и как расклад отличается от предыдущего созыва 2016 года.