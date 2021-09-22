После обработки 100% бюллетеней по партспискам в Госдуму смогли пройти пять партий (впервые с 1999 года). Обязательный пятипроцентный барьер преодолели: "Единая Россия" (49,82% голосов избирателей), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия – За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
Кандидаты от "Единой России" выиграли в 198 одномандатных округах (из 225), выдвиженцы от КПРФ – в девяти, от СР – в восьми, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста" – по одному. Кроме того, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.
ЦИК России опубликовал распределение мандатов в Госдуму по итогам выборов. На инфографике вы можете увидеть, сколько представителей партий будет в созыве Госдумы 2021 года и как расклад отличается от предыдущего созыва 2016 года.
Комментарии
Дармоеды. Как же вас миллионы граждан ненавидят.
А наша гордость края Бутина прошла в думу?
Может у меня что с математикой?))) Мест всего 450. У ЕР 50%, вроде это 225 мест получается!!!
Макс, ещё одномандатников куча едроссовских до кучи
Россияне заслуживают своих депутатов. Деградация и нищета продолжится. Кто поумней и мобильней уедут, Останется вата и болото.