ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму

ЦИК России опубликовал распределение мандатов в Госдуму по итогам выборов. "Единая Россия" получает 324 мандата из 450, что меньше, чем по итогам кампании 2016 года – 343.

КПРФ досталось 57 мандатов (42 в прошлом созыве), ЛДПР – 21 (39 в прошлом созыве). "Справедливая Россия – За правду" получила 27 мест (23 в прошлом созыве). Ещё 13 мест у партии "Новые люди", которая ранее не входила в Госдуму.

По одному мандату получили "Родина", "Гражданская платформа" и "Партия Роста", а также пять самовыдвиженцев.

В прошлом созыве Госдумы у "Родины" и Гражданской платформы" тоже было по одному креслу, а самовыдвиженец победил в одном округе. "Партия Роста" впервые взяла место по одномандатному округу.