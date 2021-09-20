"Нам сказали "да": Лапина назвала безоговорочной победу КПРФ на выборах в Рубцовске

Два кандидата от КПРФ, предварительно, выиграли выборы в АКЗС по одномандатным округам в городе Рубцовске. В целом коммунисты в третьем по численности городе края на выборах в Госдуму набрали 32,4% голосов и обошли "Единую Россию", у которой 32,2%. Этот результат в партии считают блестящим, но он мог быть ещё лучше, если бы не "Коммунисты России", которые забрали часть протестных голосов и набрали на выборах в алтайский парламент более 11%, сообщила Службе Новостей FM-Продакшн лидер КПРФ в Рубцовске Вероника Лапина.

"Безоговорочная победа в городе Рубцовске. Мы взяли два одномандатных округа на выборах в АКЗС. У нас лучший процент по Госдуме среди КПРФ. Несмотря на "Коммунистов России", которые как паразиты пользовались схожестью с названием нашей партии, мы опередили "Единую Россию". Жители Рубцовска сказали нам "да". Теперь будем работать на благо города", – отметила Вероника Лапина.

По её словам, единственным минусом по итогам выборов в АКЗС можно считать высокие результаты "Коммунистов России", которые станут пятой партией в новом составе регионального парламента.

"Нам придётся сделать выводы по ситуации с "Коммунистами России". На выборах АКЗС они "откусили" 11%. На региональных выборах хотелось бы получить больше процентов, чем на выборах в Госдуму", – считает коммунистка.

Согласно данным избиркома Алтайского края, после обработки 86% бюллетеней по выборам депутатов Госдумы в Алтайском крае пять партий преодолели 5%-й барьер. Лидирует "Единая Россия", которая набрала более 34%. На втором месте – КПРФ, набравшая около 30%. У "Справедливой России" и ЛДПР – порядка 10%. Кроме того, в пятёрку лидеров попадает и партия-новичок "Новые люди", по предварительным итогам она набрала около 6%.

На выборах в АКЗС по одномандатным округам коммунисты побеждают в шести из девяти округов по Барнаулу, одному бийскому, двум рубцовским и одному новоалтайскому, а также в ряде районов края. Так, в Рубцовске, помимо Вероники Лапиной, в своём округе победила Надежда Дрюпина из КПРФ.