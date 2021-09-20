Детям – шарик, взрослым – бюллетени. Фоторепортаж с трёхдневных выборов в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17, 18 и 19 сентября в Алтайском крае состоялись трёхдневные думские и парламентские выборы. Исполнить свой гражданский долг пришли почти 683 тысячи человек. Средняя явка по региону составила, предварительно, около 40%.

В Барнауле больше всего избирателей пришло в воскресенье. Если в пятницу ажиотаж наблюдался только утром и вечером, то в выходной день очереди в кабинки (которые, к слову, где-то были открыты, а где-то – закрыты) наблюдались в течение всего дня. Многие приходили на участок целыми семьями, с детьми, которых члены УИК радовали подарочными шариками.

Как прошли большие трёхдневные выборы в Барнауле, смотрите в нашем большом фоторепортаже.