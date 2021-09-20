Пять партий в Алтайском крае преодолели 5%-й барьер на выборах в Госдуму

После обработки 86% бюллетеней по выборам депутатов Госдумы в Алтайском крае пять партий преодолели 5%-й барьер, сообщают "Вести Алтай". Напомним, всего за места в Госдуму в Алтайском крае боролись 14 партий.

По данным "Вестей", лидирует "Единая Россия", которая набрала более 34%. На втором месте – КПРФ, набравшая около 30%. У "Справедливой России" и ЛДПР – порядка 10%. Кроме того, в пятёрку лидеров попадает и партия-новичок "Новые люди", по предварительным итогам она набрала около 6%.

В избиркоме Алтайского края amic.ru сообщили, что предварительные итоги выборов сообщит в 11:00 во время пресс-конференции председатель Ирина Акимова.

Отметим, в целом по России на выборах в Госдуму после обработки половины бюллетеней лидирует "Единая Россия". На втором месте – КПРФ, на третьем – ЛДПР, затем идёт "Справедливая Россия". И замыкает пятёрку лидеров партия "Новые люди". Остальные партии пятипроцентный рубеж не прошли.