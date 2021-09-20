Пять партий в Алтайском крае преодолели 5%-й барьер на выборах в Госдуму

После обработки 86% бюллетеней по выборам депутатов Госдумы в Алтайском крае пять партий преодолели 5%-й барьер, сообщают "Вести Алтай". Напомним, всего за места в Госдуму в Алтайском крае боролись 14 партий.
По данным "Вестей", лидирует "Единая Россия", которая набрала более 34%. На втором месте – КПРФ, набравшая около 30%. У "Справедливой России" и ЛДПР – порядка 10%. Кроме того, в пятёрку лидеров попадает и партия-новичок "Новые люди", по предварительным итогам она набрала около 6%.
В избиркоме Алтайского края amic.ru сообщили, что предварительные итоги выборов сообщит в 11:00 во время пресс-конференции председатель Ирина Акимова.
Отметим, в целом по России на выборах в Госдуму после обработки половины бюллетеней лидирует "Единая Россия". На втором месте – КПРФ, на третьем – ЛДПР, затем идёт "Справедливая Россия". И замыкает пятёрку лидеров партия "Новые люди". Остальные партии пятипроцентный рубеж не прошли.
Комментарии
"Новые люди" - какой же это новичок! Проверенный и хорошо обученный резерв ЕР. Можно смело приписывать их проценты правящей партии. Думаю, что мы об этих новичках ещё не раз услышим в процессе освоения бюджета и последующего попадания в список богатейших россиян.
Когда в дебатах эти новые люди высказались о медицине, что томографа достаточно одного на город миллионник, и как они бы оптимизировали медицину ,все встало на свои места - это Едро версия 2,0
Кто вообще голосовал за едросов и какова мотивация это делать у врагов народа?
Партия "Новичок"?!?!?! Это те, кто наваль но го отравили???
Ну ладно, голосуют за ЕР, но кто голосует за ЛДПР??
И армия платная (олигархический тип как у укров) предложение , и томограф, и многое другое... новые люди... хаха... все теже прозападники, предатели народа.
набрали дилетантов, которые ни нужды народа не понимают, ни в политике ни в геоэкономике не понимают.
Голосуем по сути наугад. Знать бы лично каждого, а от той писанины, которая у них в агитационках, толку нет. Смешно читать, что у известного предпринимателя, например, машины нет.
А зачем известному предпринимателю своя машина? Купил на юрлицо и все расходы за счет фирмы