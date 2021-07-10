Сибирский ученый назвал главное отличие дельта-штамма коронавируса

Дельта-штамм коронавируса минимум в два раза заразнее обычного ковида, заявил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

По его словам, в этом и заключается главное отличие мутировавшей коронавирусной инфекции.

"Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта "дельта" — около 5", — отметил Нетесов.

В связи с этим он призвал соблюдать рекомендации Роспотрбнадзора касательно мер профилактики инфекции, в частности, носить защитные средства.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова назвала причину мутации коронавируса в штамм "дельта".