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Биолог объяснил, почему коронавирус мутирует

, ИА "Амител"
Специалист считает, что новый вариант вируса победил предыдущие
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что причиной мутации коронавируса является количество "сосудов для размножения". Об этом сообщает портал V1.

Профессор уверена в том, что нынешний вариант "дельта" победил предыдущие. 

"Эволюция вируса пропорциональна количеству сосудов для размножения. А эти "сосуды", увы, — это мы с вами. Поэтому и растет число инфицированных", - сказала Баранова, добавив, что обычно в лечении используют глюкокортикостероиды, которые тоже способствуют появлению новых штаммов.

Биолог считает, что лучший способ поднять уровень антител — вакцинация.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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