Четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев. О том, какие шансы у них есть на олимпийские награды, – в материале amic.ru.

Ирина Андреева. Гребля на байдарках и каноэ

Ирина Андреева выступит на Олимпиаде в лодке каноэ в личных соревнованиях на дистанции 200 м и в паре с Олесей Ромасенко из Краснодара на дистанции 500 м. Серебряный призёр чемпионата мира – 2017 Андреева специализируется в одиночном и парном спринте. Путёвку на Олимпиаду девушка заработала в последний день чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 20 по 22 июня в Москве. Андреева вместе с Ромасенко завоевали золото на дистанции 500 м в каноэ-двойках. Эксперты не считают Андрееву безусловным фаворитом в тех дисциплинах, в которых она заявлена на Олимпиаду, но при этом считают, что медаль ей всё же может достаться.

Ирина Андреева родилась 26 сентября 1994 года в Москве. Выступает за сборную России с 2013 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр чемпионата мира, победитель юниорских мировых и европейских первенств, победительница национальных и молодёжных регат. За Алтайский край Андреева стала выступать с весны 2018 года. При этом в параллельном зачёте она также приносила очки Москве, но основным регионом для неё считается Алтай.

В своё время Андрееву и ещё ряд титулованных спортсменов пригласили для дальнейшего развития гребли в сибирский регион. Согласно программе развития гребли в Алтайском крае, на период с 2014 по 2020 год региону необходимо было иметь своего участника Олимпийских игр 2020. С приглашением "варягов" эта задача была выполнена.

Сергей Шубенков. Лёгкая атлетика

Сергей Шубенков в особых представлениях не нуждается. Уроженец Барнаула специализируется в беге на 110 м с барьерами. В 2015 году становился чемпионом мира, ещё трижды выигрывал чемпионат Европы. Является автором российского рекорда на своей любимой дистанции: он преодолел 110 м за 12,92 секунды. Кроме того, Сергей Шубенков – единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м.

В Токио он побежит свою коронную дистанцию. Отметим, долгое время было неизвестно, поедет ли барнаульский спортсмен на Олимпиаду. Ещё в январе в СМИ появились сообщения, что якобы в пробе Сергея Шубенкова были обнаружены запрещённые препараты из списка WADA. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела не мог обнародовать детали. 21 июня с Сергея были сняты все обвинения и он смог прояснить ситуацию: Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки для трёхмесячного сына. Мельчайшие частицы остались в столе и на руках Сергея и стали причиной положительного допинг-теста. Вскоре после того как инцидент был исчерпан, ИААФ предоставил Шубенкову нейтральный статус, необходимый россиянину для поездки на Олимпиаду. Шубенков вошёл в число 10 российских легкоатлетов, кто получил возможность выступить в Токио.

Сергей почти не участвовал в соревнованиях в последнее время, поэтому объективно рассуждать о его шансах и перспективах сложно. В начале июля Шубенков начал международный сезон с третьего места на турнире в Венгрии. При этом алтайский спортсмен не выступал за границей почти два года. Вероятнее всего, нынешняя Олимпиада станет последней в карьере Шубенкова, в октябре ему исполнится 31 год. Поддерживать высокие результаты для спринтеров с возрастом становится всё труднее. Следующая Олимпиада пройдёт в Париже в 2024 году, когда Шубенкову исполнится почти 34 года. Кроме того, не исключено, что сам Сергей в случае успешного выступления в Токио не захочет продолжать международную карьеру.

В коллекции наград Шубенкова есть титулы чемпиона мира и чемпиона Европы. Единственная Олимпиада, в которой он участвовал (Лондон, 2012 год), медалей ему не принесла.

Сергей Каменский. Пулевая стрельба

34-летний бийчанин Сергей Каменский представит Алтайский край и страну на Олимпийских играх в трёх дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трёх положений. Напомним, именно последний вид принёс Каменскому серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, в послужном списке Каменского титулы чемпиона мира и Европы. Бийчанин считается одним из самых титулованных спортсменов в российской сборной по стрельбе и реальным претендентом на награды токийской Олимпиады.

Ильяс Куркаев. Волейбол

Также в Олимпиаде от Алтайского края примет участие 27-летний волейболист Ильяс Куркаев. Он занимался в бийском спортклубе "Зелёный клин" с тренером Еленой Бочкарёвой. С 2010 года Куркаев жил в Барнауле и тренировался в СДЮШОР по волейболу "Заря Алтая" у Сергея Маркова. В январе 2012 года его пригласили в новосибирский "Локомотив", где он и играет до сих пор (лишь сезон-2015/16 Куркаев провёл в "Енисее"). В составе "железнодорожников" Куркаев выигрывал чемпионат страны, в составе сборной России, за которую Ильяс выступает с 2015 года, стал победителем Универсиады, Лиги наций и чемпионата Европы.

Для отечественных волейболистов, учитывая высокий уровень конкуренции среди сборных и выросший уровень команд, попадание в тройку призёров будет отличным результатом.

Всего в списке Олимпийского комитета России для поездки в Токио значится 335 человек. В сборной России представлено 49 регионов из 85. Больше всего атлетов из Москвы и Санкт-Петербурга – 91 и 33 соответственно. В топ-10 есть также Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Самарская области.