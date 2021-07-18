Страшное ДТП с погибшими произошло на трассе Барнаул – Бийск

Смертельная авария случилась на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе. Столкнулись два легковых автомобиля, в том числе Toyota Camry.

От удара автомобили превратились буквально в груду металла. По словам очевидцев, погибли не меньше трёх человек. Об этом пишет Telegram-сообщество "В курсе 22".

В месте происшествия образовалась пробка. Подробностей о причинах и обстоятельствах аварии пока нет.

Напомним, с начала года 38 человек погибли, 159 пострадали в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае.