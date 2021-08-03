"На износ и врачи, и техника". Почему ковидные реанимации на Алтае так трудно расширять?

Около 400 млн рублей из регионального бюджета направили на техническое оснащение алтайских госпиталей. Больше половины суммы пошло на закупку нового реанимационного оборудования. Правда, значительно увеличить количество мест в реанимации не получилось: деньги в основном потратили на переоборудование старых коек.
Например, в крупнейшем ковидном госпитале края – барнаульской горбольнице № 5 (РТП) – количество вообще не изменилось, рассказала замглавного врача Оксана Артюшенко. И это при том, что свободных мест в реанимации медучреждения уже нет. Специалист рассказала, почему создавать новые койки пока бессмысленно, на что пойдут деньги и с какой нагрузкой столкнулись врачи (и оборудование) в разгар третьей волны.
"Оборудование работает постоянно"
Средств, выделенных пятой "горке", хватит на оборудование для 15 реанимационных коек, уточнила Артюшенко. Для каждого места закупили полный набор: аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), функциональную кровать, монитор для контроля показателей и шприцевой насос. Ожидается, что технику привезут и установят в течение недели.
О создании новых мест говорить пока не приходится, рассказала медик. По её словам, в пандемию реанимационное отделение госпиталя и так пришлось расширить – с 70 до 90 мест. И в отличие от "мирного" доковидного времени оборудование здесь вообще не выключают.
"Нагрузка на аппаратуру колоссальная. Раньше у нас в реанимации лежали в основном хирургические пациенты, которым вентиляция лёгких не требуется. А теперь все лежат на ИВЛ. Конечно, некоторые на неинвазивной вентиляции – пациент дышит сам, а аппарат только помогает. Но около 60% больных интубированы – за них дышит аппаратура. В любом случае, оборудование у нас теперь работает постоянно. Естественно, оно изнашивается и выходит из строя", – объяснила Артюшенко.
Поэтому руководство больницы вынуждено заменять новыми аппаратами ИВЛ старую технику, а не создавать новые места. Тем более что в РТП их намного больше, чем в других госпиталях края. И все уже заняты: на утро 2 августа свободных мест нет, пояснила замглавврача.
"У нас в реанимации не только пациенты, которые в нашем госпитале лечились. Бывают случаи, когда в других медучреждениях не справляются с реанимационной помощью. Таких больных тоже направляют к нам", – рассказала медик.
Тем не менее алтайский Минздрав всё же нашёл возможность ещё расширить реанимационную службу в регионе. В течение недели в крае появится 37 новых коек, уточнили в ведомстве. Но откроют их в других медучреждениях: например, в 12-й горбольнице и в Каменской ЦРБ.
"Техника есть, а кто работать-то будет?"
Другая причина, по которой реанимационный фонд наращивают с трудом, – жёсткий дефицит кадров. О нехватке специалистов в регионе говорят уже давно. Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов неоднократно подчёркивал, что анестезиолог-реаниматолог – самая дефицитная специальность в условиях пандемии.
Подтверждают это и в РТП: нагрузка на врачей гораздо больше, чем положено по нормативу. В отделении на 90 больных в общей сложности работают 56 врачей. При этом треть специалистов – это стажёры, которые ещё учатся в ординатуре, пояснила Артюшенко. Работают сменами по восемь врачей, сутки через сутки. Вот и выходит, что на одного анестезиолога-реаниматолога приходится больше десяти больных, хотя норма – не более шести пациентов.
"Желательно бы, чтобы врачей у нас было больше. Чтобы наши медики больше отдыхали, могли ходить в отпуска. Но на данный момент это невозможно. Вы же понимаете, что количество врачей нельзя просто взять и увеличить за год-полтора. Ну а пока потребность в специалистах мы компенсируем интенсивностью работы", – рассказала заместитель главного врача.
Единственный выход, по словам Артюшенко, – забирать реаниматологов из других медучреждений. Но и этого делать пока никто не планирует. Во-первых, плановую помощь на Алтае намерены сохранить. А во-вторых, другие больницы тоже постепенно переходят на борьбу с ковидом. Поэтому расширить штат, а вместе с ним и количество реанимационных мест, не получается.
Конца не видно
Несмотря на то, что Алтайский край вышел на плато третьей волны, ковидным госпиталям ещё долго придётся работать на износ, объяснила специалист. Количество новых случаев заражения перестало увеличиваться, но остаётся высоким. И многие из этих пациентов попадают в ковидные госпитали. А через 10-14 дней некоторые из них оказываются на реанимационных койках.
Чтобы помочь всем, в больнице открыли отделение интенсивной терапии. Там лечат тяжёлых больных, которым можно помочь и без аппарата ИВЛ. Артюшенко уверена, что сейчас реанимационных мест в Барнауле достаточно. Но чтобы оказать своевременную помощь всем, каждому медику, отметила специалист, приходится работать за троих.
По данным оперштаба, 2 августа в регионе выявили 274 новых случая заболевания коронавирусом. За время пандемии ковидом заразилось уже больше 62 тысяч жителей Алтайского края.
Недавно о сложностях работы в третью волну корреспонденту amic.ru рассказали и сотрудники ковидного госпиталя 4-й горбольницы. По словам врачей, инкубационный период стал намного короче: на больничной койке теперь оказываются за 3-5 дней. Кроме того, коронавирус начал "косить" в основном трудоспособное население, поэтому в ковидарии сейчас поступают не только пожилые. А врачам-реаниматологам приходится лечить больных сразу в нескольких госпиталях, постоянно перемещаясь туда-сюда. Подробнее о том, как работают медики в красной зоне, читайте в репортаже amic.ru.
Комментарии
Ковид таблетки от бедности.
Амик, вы же писали новость, что в Германии придумали лекарство нанотела от короны? Зачем так страдать, пусть чиновники идут на поклон и просят у Германии таблетки для жителей нашего края.
"жёсткий дефицит кадров", да ну..!!! Власть же говорила, что модернизация здравоохранения идет успешно и все под контролем. Интересная ситуация, врачей не хватает и власть мер не принимает, зато полицейских содержим такой табун, хоть отстреливай! Может пора уже сократить расходы на полицию и перекинуть эти деньги на медицину?
3.08.2021 07:33
St
Какой наивный. Думаешь,в Германии один ты с поклоном стоишь?
Делай вывод- в "горке" свободных мест нет, поэтому спасайся сам.
когда прекращают прием в поликлиниках и т.д, чем занимаются эти врачи?
почему не приняли решение возобновить строительство госпиталя на месте Посудацентра?
а насчет работы на износ - так это большинство обычных людей так и работает, и был еще один врач в Новоалтайске, который работал 3 суток подряд. наверное потому, что кто-то в это время отдыхал.
кстати, в полиции та же история. кто-то работает, а кто-то при этом отдыхает)))
Походу ковид разорит страну. Точно таблетки от бедности. Может надо уже посмотреть, кто в такое время жирует, а то получается пир во время чумы. Уже ясно, что без бешеных вложений медицина будет работать на износ, пока не износятся. А судя по закрытым записям к врачам и долгому прибытию скорой уже износилась. И реально надо уже скорректировать зарплаты бюджетников, там что-то несуразное творится
КАПИТАЛИЗМ.
Очередное бла-бла-бла... Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, что вы ноете как кисельная барышня, Вам прекрасно известно почему в больницах полно вакантных мест, делайте уже что-нибудь, бейте челом государям, просите денег на подъем модернизированной вами медицины, нет значит, дайте дорогу тому, кто действительно сможет хоть что-то сделать на вашем месте. А то каждый раз одно и тоже и слышим.
"оборудование у нас теперь работает постоянно. Естественно, оно изнашивается и выходит из строя"
Кому-то из больных это помогает отправиться на тот свет. Если интубирован и ИВЛ ломается... появляются некрасивые случаи...
3.08.2021 07:48
- гость -
зато полицейских содержим такой табун
Как часто вы видели патрулирующих ППС? Наслышаны ли вы, как оперативно прибывают на вызовы?
Там сокращено неоднократно...
3.08.2021 08:29
- гость -
Разрешить поголовно короткоствол и народ сам себя "отрегулирует" через несколько лет.
..., 2 года уже агонизируют и ума дать не могут! Сколько еще будем агонизировать? Теперь это навечно или до кого-нибудь дойдет, что делать?
Перед выборами такое состояние медицины должно повлиять на выбор
Если выбор будет такой же, то состояние с медициной и третий год будет такое же. И все последующие годы
Какие глупые комменты. С Германией у нас санкции и она ничего не даст. А таблетки также спешно разрабатывались, им доверяете, потому что импорт? И не местное руководство решает чего и сколько, а ПУ.
Достаточно улучшить качество питания и смертность сразу упадёт до уровня Германии, которая ниже алтайской в десятки раз.
Убивает не вирус, а пальма в пище, которая забивает сосуды и под действием вируса сворачивается в тромбы.
3.08.2021 08:34
Гость
3.08.2021 08:29
- гость -
Разрешить поголовно короткоствол и народ сам себя "отрегулирует" через несколько лет.-----------------Тебя первого.
Вчерашняя статистика в Польше с населением около 38 миллионов:
Министерство здравоохранения Польши сообщило о 91 новом случае заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 за сутки не скончался ни один пациент.
3.08.2021 07:55
гость
А судя по закрытым записям к врачам и долгому прибытию скорой уже износилась.
Скорые нормально ездят. Причем, не какие-нибудь старые тарахтелки, а современные машины с оборудованием.
Многие государства просили у других вакцину, и наши бездельники чиновники пусть попросят помощи, если хотят сохранить жизни. Раз своего лекарства нет, пусть импортируют
Сами зарплату врачам в ртп у срезали, смены до 9 часов увеличили, вот поэтому к вам никто из врачей и не идёт!!!! Скоро и последние уйдут!!! Сами то в зоне попробуйте по 9 часов без туалета, воды ...про еду я вообще уже молчу!!!!
3.08.2021 09:14
St
Раз своего лекарства нет, пусть импортируют
И что, в Германии его сразу начали применять без испытаний?
Думай иногда, какую чушь ты пишешь.
В Германии, между прочим, радикально отличается от нашего больничное питание.
В каждой палате обязательно стоит тарелка с фруктами. А палаты на 2 человека с телевизорами.
А у нас душные забитые койками палаты на 5 - 6 человек и выворенная каша с пустым чаем.
09:31, и в Германии всё это великолепие за купленную пациентом мед.страховку.
3.08.2021 09:01
- гость -
Скорые нормально ездят
Час прибытие это не нормально. И забирают, когда уже остается времени только довезти. Информация из первых рук, приехали, сказали вызывайте врача, врач пришел, сказал, они что с ума сошли, срочно скорую. Со второго раза забрали, лежит в тяжелом состоянии. Это нормально?
Если не ошибаюсь самая дешевая медстраховка в Германии 400 евро в месяц. Рассказывал человек, живущий в Германии
09:31, и в Германии всё это великолепие за купленную пациентом мед.страховку.
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Я всё это видел в клинике в Потсдаме, где лежала бабушка 82 года из деревни около Завьялово.
В Польше вакцинировано 48 %, в России 25 %, почти в 2 раза меньше. А статистика по заболевшим за сутки несравнима, в 250 раз
Может в Польше тесты не делают? Кто там гастарбайтеров из Украины на клубничных плантациях тестирует?
где лежала бабушка 82 года из деревни около Завьялово
Бабушка к родственникам приехала, они могли оплатить
Может в Польше тесты не делают?
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В Польше регулярно яблоки раздают бесплатно, после того, как их запретили к ввозу в нашу энергетическую суперсверхдержаву.
3.08.2021 09:31
- гость -
В Германии, между прочим, радикально отличается от нашего больничное питание.
В каждой палате обязательно стоит тарелка с фруктами. А палаты на 2 человека с телевизорами.
Думаете, они показывают вам по телевизору что-то, кроме элитных клиник, типа Шарите?
Порядка там судя по всему - нет. У нас, когда затопило весь Дальний восток, погиб только один человек.
3.08.2021 09:50
- гость -
Вам яблок перестало хватать? Бгг.
Бабушка к родственникам приехала, они могли оплатить
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Бабушка выехала по 4-му параграфу немецкого закона "Об изгнанных", что позволило въехать в Германию всем родственникам.
Никто из них там ни дня не работал. Все жили и до сих пор живут под Берлином на социале.
Сестра бабушки в 80 лет лечилась от рака в Шарите, где лечили Навльного и вырезали рак Кобзону. Ей в Шарите сделали 3 операции, последняя была косметическая. Живёт до сих пор.
Ей уже 86 лет.
Опять этот персонаж из якобы Европы поёт ремни про замечательные польские яблоки и пальмовое масло в российских продуктах)
Слушай, а ты чего не на пробежке по морскому побережью Барнаулки? Тут тоже утро)
А ты расскажи как оно там, у них, в цивилизации живут, с то мы тут в тьмутаракани света белого не видим)
и кстати, расскажи уже этому комментатору Ст, что нет в Германии лекарства от Ковида. Его ещё нигде в мире нет, есть исследования, есть какие то успехи, но готового к применению препарата нет. Даже до клинических испытаний не дошли. Ты же если такой продуманный европеец, то должен знать)
кроме элитных клиник, типа Шарите?
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Шарите - обычная городская больница в центре Берлина. Занимает целый квартал.
Я как-то проходил мимо, слышу крики дикие, заглянул во въезд, Там из скорой выгружали мужика. Он орал диким матом.
и кстати, расскажи уже этому комментатору Ст, что нет в Германии лекарства от Ковида.
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Там многие, особенно молодёжь, в само существование ковида не верят. Массовые демонстрации устраивают. Против обязательных прививок митингуют.
Из моих родственников там никто вообще никак не болел. Но вакцинироваться их заставили, поскольку тогда бы их с социала сняли. А это каждую неделю пара тележ фруктов и овощей, йогуртов и красной рыбы с колбасами за 1 евро.
И в сотый раз одно и тоже, ситуация улучшается - благодаря грамотным действиям руководства. Ситуация ухудшается - виноваты заболевшие, госдеп и прочие силы. Но только не они
И что, в Германии его сразу начали применять без испытаний?
Думай иногда, какую чушь ты пишешь.
////
Вакцины от ковида тоже годами то не испытывали, чуток поиспытывали и сразу в бой. Когда ждать, если люди умирают. Экстренно всё.
А чушью вы называете мое мнение, только от того, хотите всяко оправдать бездействие .
3.08.2021 10:09
- гость -
Локти не сгрызи от зависти о 2х тележках с овощами. Такие-же бездельники как и ты- ни дня не работали,но тебе не повезло,в пятой графе не то написано было.
Но вакцинироваться их заставили, поскольку тогда бы их с социала сняли
В демократической Германии заставили вакцинироваться, это наверное геноцид прибывающих из России
В Германии есть ограничения для сидящих на социале, вроде бы машину новую нельзя иметь, а то с социала снимут. А у меня знакомый хотел машину и пошел работать, он охренел, вот они там пашут. Там перерыв на минуту больше сделать нельзя. Он за пару лет устал. Не помню, можно ли там после этого вернуться на социал, но он почему то в Россию вернулся
В Польше регулярно яблоки раздают бесплатно, после того, как их запретили к ввозу в нашу энергетическую суперсверхдержаву
Так они у нас продавали их не сильно то дешево, пусть лучше теперь бесплатно раздают. Зачем то они продавали их у нас, значит бабки были нужны
модернизация здравоохранения идет успешно и все под контролем.
В одном из регионов РФ ректор медуниверситета предложил увеличить число бюджетных мест , тем самым кадровый дефицит пропадет.