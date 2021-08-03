"На износ и врачи, и техника". Почему ковидные реанимации на Алтае так трудно расширять?

Около 400 млн рублей из регионального бюджета направили на техническое оснащение алтайских госпиталей. Больше половины суммы пошло на закупку нового реанимационного оборудования. Правда, значительно увеличить количество мест в реанимации не получилось: деньги в основном потратили на переоборудование старых коек.

Например, в крупнейшем ковидном госпитале края – барнаульской горбольнице № 5 (РТП) – количество вообще не изменилось, рассказала замглавного врача Оксана Артюшенко. И это при том, что свободных мест в реанимации медучреждения уже нет. Специалист рассказала, почему создавать новые койки пока бессмысленно, на что пойдут деньги и с какой нагрузкой столкнулись врачи (и оборудование) в разгар третьей волны.

"Оборудование работает постоянно"

Средств, выделенных пятой "горке", хватит на оборудование для 15 реанимационных коек, уточнила Артюшенко. Для каждого места закупили полный набор: аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), функциональную кровать, монитор для контроля показателей и шприцевой насос. Ожидается, что технику привезут и установят в течение недели.

О создании новых мест говорить пока не приходится, рассказала медик. По её словам, в пандемию реанимационное отделение госпиталя и так пришлось расширить – с 70 до 90 мест. И в отличие от "мирного" доковидного времени оборудование здесь вообще не выключают.

"Нагрузка на аппаратуру колоссальная. Раньше у нас в реанимации лежали в основном хирургические пациенты, которым вентиляция лёгких не требуется. А теперь все лежат на ИВЛ. Конечно, некоторые на неинвазивной вентиляции – пациент дышит сам, а аппарат только помогает. Но около 60% больных интубированы – за них дышит аппаратура. В любом случае, оборудование у нас теперь работает постоянно. Естественно, оно изнашивается и выходит из строя", – объяснила Артюшенко.

Поэтому руководство больницы вынуждено заменять новыми аппаратами ИВЛ старую технику, а не создавать новые места. Тем более что в РТП их намного больше, чем в других госпиталях края. И все уже заняты: на утро 2 августа свободных мест нет, пояснила замглавврача.

"У нас в реанимации не только пациенты, которые в нашем госпитале лечились. Бывают случаи, когда в других медучреждениях не справляются с реанимационной помощью. Таких больных тоже направляют к нам", – рассказала медик.

Тем не менее алтайский Минздрав всё же нашёл возможность ещё расширить реанимационную службу в регионе. В течение недели в крае появится 37 новых коек, уточнили в ведомстве. Но откроют их в других медучреждениях: например, в 12-й горбольнице и в Каменской ЦРБ.

"Техника есть, а кто работать-то будет?"

Другая причина, по которой реанимационный фонд наращивают с трудом, – жёсткий дефицит кадров. О нехватке специалистов в регионе говорят уже давно. Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов неоднократно подчёркивал, что анестезиолог-реаниматолог – самая дефицитная специальность в условиях пандемии.

Подтверждают это и в РТП: нагрузка на врачей гораздо больше, чем положено по нормативу. В отделении на 90 больных в общей сложности работают 56 врачей. При этом треть специалистов – это стажёры, которые ещё учатся в ординатуре, пояснила Артюшенко. Работают сменами по восемь врачей, сутки через сутки. Вот и выходит, что на одного анестезиолога-реаниматолога приходится больше десяти больных, хотя норма – не более шести пациентов.

"Желательно бы, чтобы врачей у нас было больше. Чтобы наши медики больше отдыхали, могли ходить в отпуска. Но на данный момент это невозможно. Вы же понимаете, что количество врачей нельзя просто взять и увеличить за год-полтора. Ну а пока потребность в специалистах мы компенсируем интенсивностью работы", – рассказала заместитель главного врача.

Единственный выход, по словам Артюшенко, – забирать реаниматологов из других медучреждений. Но и этого делать пока никто не планирует. Во-первых, плановую помощь на Алтае намерены сохранить. А во-вторых, другие больницы тоже постепенно переходят на борьбу с ковидом. Поэтому расширить штат, а вместе с ним и количество реанимационных мест, не получается.

Конца не видно

Несмотря на то, что Алтайский край вышел на плато третьей волны, ковидным госпиталям ещё долго придётся работать на износ, объяснила специалист. Количество новых случаев заражения перестало увеличиваться, но остаётся высоким. И многие из этих пациентов попадают в ковидные госпитали. А через 10-14 дней некоторые из них оказываются на реанимационных койках.

Чтобы помочь всем, в больнице открыли отделение интенсивной терапии. Там лечат тяжёлых больных, которым можно помочь и без аппарата ИВЛ. Артюшенко уверена, что сейчас реанимационных мест в Барнауле достаточно. Но чтобы оказать своевременную помощь всем, каждому медику, отметила специалист, приходится работать за троих.

По данным оперштаба, 2 августа в регионе выявили 274 новых случая заболевания коронавирусом. За время пандемии ковидом заразилось уже больше 62 тысяч жителей Алтайского края.

Недавно о сложностях работы в третью волну корреспонденту amic.ru рассказали и сотрудники ковидного госпиталя 4-й горбольницы. По словам врачей, инкубационный период стал намного короче: на больничной койке теперь оказываются за 3-5 дней. Кроме того, коронавирус начал "косить" в основном трудоспособное население, поэтому в ковидарии сейчас поступают не только пожилые. А врачам-реаниматологам приходится лечить больных сразу в нескольких госпиталях, постоянно перемещаясь туда-сюда. Подробнее о том, как работают медики в красной зоне, читайте в репортаже amic.ru.