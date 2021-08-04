Кандидат-самовыдвиженец Владимир Попов, который намерен побороться за кресло в Госдуму от Рубцовского одномандатного округа, вечером 3 августа сдал подписные листы в краевую избирательную комиссию. Информацию amic.ru подтвердили в КИК. Теперь комиссия должна в течение 10 дней проверить автографы избирателей, если процент брака не будет превышать допустимую величину, Попова зарегистрируют в качестве кандидата.

Дедлайн по предоставлению подписей истекает вечером 4 августа. Пока информации о том, успеют ли остальные самовыдвиженцы предоставить подписные листы, нет. Кроме Владимира Попова, предпочли самостоятельное выдвижение (не от политических партий) ещё три человека. Это Анатолий Майдуров (Барнаульский округ), Антон Мартыненко (Славгородский округ), а также Дарья Кадкина (Рубцовский округ). Каждому из претендентов нужно было собрать от 13 до 15 тысяч подписей (3% от числа избирателей, зарегистрированных в округе). Так, Владимир Попов должен был сдать в комиссию как минимум 14 969 автографов.

Напомним, что Рубцовский округ считается самым конкурентным. За единственное место в Госдуме намерены побороться 12 кандидатов. Среди них – Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова ("Справедливая Россия – За правду"), Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия"), Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Павел Чеснов ("Российская партия свободы и справедливости"), Виктор Дворников ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Андрей Крылов ("Яблоко"), а также самовыдвиженцы Владимир Попов и Дарья Кадкина.