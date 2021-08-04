Антирекорд по смертям от COVID-19 снова обновился в Алтайском крае

Второй день подряд в Алтайском крае печальный рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки. По данным на 4 августа, скончались ещё 25 пациентов, что обновляет показатель с 3 августа. Всего в регионе умерло 4047 человек с коронавирусом, сообщает оперштаб.
За сутки в крае выявили 275 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 63 191. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+92 человека за сутки), Бийске (+30), Заринске, (+15), Рубцовске (+12), Алейске, Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +10).
Выздоровели за весь период 49 385 человек, в том числе 104 – за последние сутки.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 812 заражённых, из них 228 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободно 977 коек.
Комментарии
Привет ярым антипрививочникам!
Привет ярым прививочникам!
Интересная теперь статистика. Теперь пишут не, сколько человек умерло от коронавируса, а пишут, сколько умерло носителей коронавирса. Красота. Человека машина насмерть сбила, но запишут его как умершего с коронавирусом. Привитые сожрут такую информацию, для них это норма.
4.08.2021 14:38
Привейся и умри
Ну буйная фантазия!!!!
Друзья. Ситуация на самом деле серьёзная. Да, вакцины сырые, да, всё это (добровольно-принудительная вакцинация) напоминает панику, НО!! Кто из вас хочет опять сесть без работы и без дохода на 1-2 месяца? Вам это надо ? Нет, иначе вы загнётесь от голода. Властям это надо? Нет, ибо экономика рухнет окончательно и вы таки загнётесь от голода. Да, вакцинированные болеют, да, они умирают. НО!!! В РАЗЫ меньше, чем непривитые. Вакцинация в разгар эпидемии, конечно, не айс, но другого пути просто нет, хоть что-то надо делать. Второй путь я уже обозначил - жёсткий локдаун, закрытие границ государства и регионов. Однако, Россия, к сожалению, не США и не Китай, где имеются гигантские финансовые резервы власти этих стран могут себе позволить и второй, И ТРЕТИЙ ЛООКДАУН, И МЕСТНЫЙ ЛОКДАУН ДЛЯ КОНКРЕТНОГО РЕГИОНА. Это печальная правда. Поэтому свои высеры про "на нас ставят опыты" оставьте при себе. Соблюдайте рекомендации врачей. Дай Бог вам и вашим близким здоровья.
4.08.2021 15:30
Nhjwrbq
Однако, Россия, к сожалению, не США и не Китай, где имеются гигантские финансовые резервы
В Китае - да. А в США - "вновь начал действовать потолок государственного долга. Если конгресс его не повысит или опять не приостановит, то осенью существует теоретическая возможность наступления дефолта."
Кто из вас хочет опять сесть без работы и без дохода на 1-2 месяца?
____________
Лучше без работы, а сыграть в ящик. Тем более прививаться вакциной, которая даже полную фазу испытаний не прошла. Причем, никакой гарантии, что человек не заболеет (в том числе и в тяжелой форме) она не дает, а побочные эффекты не изучены от слова совсем. Вы все еще желаете попробовать?
4.08.2021 16:47
- гость -
Не распространяйте ложь.
4.08.2021 15:30
Nhjwrbq
+100000000000000!!!
4.08.2021 16:55
- гость -
Не распространяйте ложь.
А где ты там ложь нашёл???!!!
4.08.2021 16:55
- гость -
Не распространяйте ложь.
__________
Вы специалист? Попробуйте опровергнуть эти результаты: Врачи приходят к выводу, что вакцины не осуществляют такую профилактику, так как:
"Формируют неизвестный титр антител, продолжительность иммунитета неизвестна, клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Защитный титр антител неизвестен и неизвестно, формируется ли иммунитет после данных вакцин или нет".
Скажем сразу, что в экспертном заключении анализировались как российские вакцины, так и зарубежные. В первой части специалисты дают определения понятиям "вакцина", "антитела", "титр антител". Также утверждается:
Вакцины имеют серьёзные побочные действия и противопоказания, а также содержат токсичные компоненты… Вакцина стимулирует организм к чрезмерной выработке аутоантител, усиливает аутоиммунный тип реагирования, не защищает организм от острых болезней, а делает его молчащим по отношению к ним. В результате организм начинает аутоагрессию против своих же клеток, это приводит к хроническим аутоиммунным заболеваниям.
Ну буйная фантазия!!!!
Отчего же. Если год назад писали "умерло 2 от ковида, а 6 - по причинам, не связанным с ковидом".
Да, вакцинированные болеют, да, они умирают. НО!!! В РАЗЫ меньше, чем непривитые.
Я переболела в прошлом году, уровень антител очень высокий до сих пор, видимо, были новые встречи с вирусом, но заболевания я больше на себе не чувствовала. Почему я должна прививаться тем, что есть в наличие в поликлинике или "быть отстраненной от работы без сохранения з/платы на весь эпиднеблагополучный период"? Да и скорее всего на пенсию турнут.
И привитых болеет меньше, потому что их и так в разы меньше, чем непривитых.
4.08.2021 17:47
- гость -
И привитых болеет меньше, потому что их и так в разы меньше, чем непривитых.
Болеет 1-2% привитых. А привито уже примерно 25 %.
Для 4.08.2021 16:47
Ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об эпидемии коронавирусной инфекции (включая ложь о вакцине):
- штраф в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев;
- обязательные работы на срок до 360 часов;
- исправительные работы на срок до 1 года;
- ограничение свободы на срок до 3 лет.
Основание: ст. 207.1 УК РФ
4.08.2021 18:04
- гость -
Тут ключевые слова ЗАВЕДОМО и ИНФОРМАЦИИ - подумай над их значением если есть чем!