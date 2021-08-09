Стало известно, сколько кандидатов претендуют на место в АКЗС

1113 человек были выдвинуты в качестве кандидатов в Алтайское Заксобрание, из них 469 уже прошли регистрацию. Информацию приводит крайизбирком. Отметим, что эти данные были актуальны на 6 августа, окончательный расклад станет известен в течение ближайших дней. Срок подачи документов для регистрации завершился 7 августа.
Большая часть выдвинутых кандидатов представляют 10 политических партий. Среди них – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Яблоко" (эта пятёрка была освобождена от сбора подписей), "Коммунисты России", "Родина", Партия пенсионеров за социальную справедливость, "Новые люди", Партия за справедливость (этим объединениям пришлось собирать автографы избирателей). По отдельным округам в АКЗС заявились и самовыдвиженцы, но их общее число невелико. Пока из 1113 кандидатов 920 идут в качестве списочников, 193 "замещают" одномандатные округа.
Напомним, выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. Всего жителям края предстоит избрать 68 депутатов: 34 – по партспискам, ещё 34 – по одномандатным округам.
Комментарии
Сколько дармаедов...
это надо остановить в основе
Вас это удивляет?
По итогам декларационной кампании за 2020 год в АКЗС сразу 44 парламентария заработали свыше 1 млн рублей.
На ту же должность педагога(где,как говорят,легко работать) никто не рвется.
А тут столько человек на место!!!!
А для чего нам эта свора дармоедов? Мы сами создаем "кумиров" и содержим их лучше чем своих детей! Кто мне сможет ответить, что сделал для народа хоть один депутат? Мы про них слышим только перед выборами и все...
пусть пашут задаром===не финансировать их-- край в тяжелом периоде сейчас и скажите кандидатом об этом и посмотрим кто останется.
На общественном начале всех депутатов и без неприкосновенности.
Речь про АКЗС - им за депутатство не платят, и неприкосновенность не предоставляют