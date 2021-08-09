Стало известно, сколько кандидатов претендуют на место в АКЗС

1113 человек были выдвинуты в качестве кандидатов в Алтайское Заксобрание, из них 469 уже прошли регистрацию. Информацию приводит крайизбирком. Отметим, что эти данные были актуальны на 6 августа, окончательный расклад станет известен в течение ближайших дней. Срок подачи документов для регистрации завершился 7 августа.

Большая часть выдвинутых кандидатов представляют 10 политических партий. Среди них – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Яблоко" (эта пятёрка была освобождена от сбора подписей), "Коммунисты России", "Родина", Партия пенсионеров за социальную справедливость, "Новые люди", Партия за справедливость (этим объединениям пришлось собирать автографы избирателей). По отдельным округам в АКЗС заявились и самовыдвиженцы, но их общее число невелико. Пока из 1113 кандидатов 920 идут в качестве списочников, 193 "замещают" одномандатные округа.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. Всего жителям края предстоит избрать 68 депутатов: 34 – по партспискам, ещё 34 – по одномандатным округам.