26 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 26 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Также за сутки зафиксировано 273 новых случая заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 669 человека, в том числе 4503 ребёнка. Выздоровели всего 50 695 человек (+150). Умерло 4260 человек (+26), все взрослые.
По состоянию на 13 августа, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 2842 человека.
Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 225.
Комментарии
Только цитата:
Из данных Минздрава Израиля, опубликованных в минувший понедельник, следует, что полностью вакцинированные лица составили большинство среди новых случаев заражения ковидом, а также большинство из тех, кто был госпитализирован в умеренном или плохом состоянии, сообщает сообщает израильское издание The Times of Israel.
...чуть ли не поголовное вакцинирование жителей Израиля, увы, не помогло в борьбе с распространением заразы и, так или иначе, страна морально готовится к возможности введения четвёртого локдауна...
13.08.2021 13:58
- гость -
И че? Там хотя бы по 26 в день умирают?
13.08.2021 13:58
- гость -
Вы забыли упомянуть процент смертей. Численность населения России и Израиля отличается в 16 раз. Смертность - в 25.
13.08.2021 14:19
- гость -
Смертность - в 25.
Лучше в конкретных цифрах для антипрививочных: 2 умерших в Израиле за последние сутки.
полностью вакцинированные лица составили большинство среди новых случаев заражения ковидом,
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Ну если у них вакцинировано 90% населения, то не мудрено. Простая математика для начальной школы.
13.08.2021 15:03
- гость -
полностью вакцинированные лица составили большинство среди новых случаев заражения ковидом,
——————————
Ну если у них вакцинировано 90% населения, то не мудрено. Простая математика для начальной школы.
Для него это сложно будет, это уравнение составить надо чтоб понять что среди невакцинированного населения заболеваемость в десяток раз больше
13.08.2021 15:03
- гость -
полностью вакцинированные лица составили большинство среди новых случаев заражения ковидом,
——————————
Ну если у них вакцинировано 90% населения, то не мудрено. Простая математика для начальной школы.
У них далеко не 90% населения вакцинировано! Значительно меньше.
13.08.2021 15:18
- гость -
Для него это сложно будет, это уравнение составить надо чтоб понять что среди невакцинированного населения заболеваемость в десяток раз больше
У тебя в методичке чёго ни будь другого н эту тему нет?
Чего-же вы так ссытесь то непривитых и топите за прививку - она же вас защищает или всё совсем не так?
Забавно, написал про Израиль и в итоге полностью обсрэ.
Вам черепа идейских детей по ночам не снятся?