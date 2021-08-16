В последние годы на выборах в России всё чаще в числе кандидатов можно увидеть тех, кто в прошлом имел проблемы с законом. Например, на выборы в Госдуму в 2016 году заявились сразу 67 человек с судимостью, а 10 из них в итоге прошли в нижнюю палату парламента. Amic.ru обратился к грядущим выборам в Алтайское Заксобрание и проанализировал биографии почти 200 претендентов по 34 округам. Выяснилось, что 11 человек (около 6%) в прошлом имели судимость. Чаще всего таких кандидатов можно встретить в рядах коммунистов, эсеров и "яблочников". Какие экзотические статьи есть в "портфолио" кандидатов, что думают эксперты на счёт выдвижения "уголовников" и почему закон даёт добро таким соискателям – читайте в нашем материале.

От сумы, тюрьмы и мандата – не зарекайся!

Российское законодательство имеет чёткие требования к народным избранникам. Так, депутатом Госдумы и большинства региональных парламентов может стать любой желающий, если его биография соответствует нескольким условиям. Среди них – отсутствие судимости по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. Впрочем, если судимость погашена, избраться такой кандидат может. По действующему правилу, участвовать в выборах запрещено в течение 10 лет после погашения судимости за тяжкие преступления и 15 лет – за особо тяжкие.

В 2020 году Госдума приняла закон о запрете участия в выборах судимым ещё и по статьям средней тяжести. Речь идёт о 50 статьях, в частности о вовлечении несовершеннолетних в преступления, склонении к потреблению наркотиков и самоубийству, мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконном привлечении средств участников долевого строительства, публичном оправдании терроризма, неоднократных нарушениях порядка организации и проведения митингов, уничтожении воинских захоронений и др. Ограничение будет действовать пять лет со дня снятия или погашения судимости.

Есть внутреннее табу на выдвижение таких кандидатов и у самих партий. Но эти ограничения носят условный характер. "Две партии, например, заявляют, что не выдвигают людей вообще ни с какими судимостями – "Единая Россия" и ЛДПР", – рассказал amic.ru политтехнолог Константин Лукин.

В целом все партии действительно стараются избегать людей с тёмным прошлым. Связано это больше с юридическими сложностями, которые могут возникнуть у такого кандидата при регистрации, чем с какими-то предрассудками или стремлением соблюдать чистоту рядов.

Хулиганство, клевета и побои

В Алтайском крае на выборах в региональное Заксобрание также хватает лиц, имевших в прошлом проблемы с законом. При этом мы проанализировали только кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, не затрагивая партийные списки, в которых фигурирует ещё свыше 1100 фамилий. С большой долей вероятности какая-то часть осуждённых значится и в этих бумагах. Кстати, некоторые кандидаты-одномандатники с судимостью уже получили статус зарегистрированных. Более того, часть из них и сейчас являются депутатами, правда, более низкого, муниципального уровня.

Так, по округу № 21 на выборы в Заксобрание идёт Дмитрий Гришин от КПРФ. В настоящее время – депутат Новоалтайского горсобрания. В прошлом Гришин имел судимость по двум статьям УК. В их числе – хулиганство и массовые беспорядки.

По округу № 3 "Справедливая Россия – За правду" выдвинула Рудольфа Думлера, депутата райсовета Немецкого национального района. У него имелась судимость по статье "Хулиганство" ещё во времена СССР. Третий округ вообще оказался богат на кандидатов с "тёмным прошлым". Ещё один представитель КПРФ – Павел Петряшев, депутат Яготинского сельсовета, имеет целый букет статей УК. Среди них – кража (причём как при Советском Союзе, так и в современной России), "хищение государственного или общественного имущества, совершённое путем кражи", а также "приготовление к преступлению и покушение на преступление".

В пятом округе судимость имелась ещё у одного коммуниста – Петра Тютюнникова. И вновь речь идёт о "хищении государственного или общественного имущества, совершённого путём кражи".

Есть судимые и среди представителей "Яблока". Так, по округу № 14 баллотируется Сергей Сухоруков. В его биографии был эпизод, связанный с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Кстати, ошибочно думать, что судимость встречается только у кандидатов-мужчин. Представительницы прекрасного пола также оказались небезгрешны. Например, в 15-м округе за место в краевом парламенте будет бороться Наталья Вотякова, которая выдвинута партией "Яблоко". Она в прошлом была осуждена за клевету.

Более экзотическую судимость имеет Максим Федюро, выдвинутый от "Справедливой России" по округу № 16. Он был осуждён за "изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Были серьёзные проблемы с законом и у коммуниста Александра Попова, идущего по округу № 29. Речь идёт о краже, "неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Также на его счету подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков.

Очередной представитель КПРФ с судимостью выдвинут по округу № 30. Это Роман Ритт. Он, как и Александр Попов, был осуждён за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Единственный "неклассический" коммунист, затесавшийся в эту сомнительную компанию, это Владимир Козловский. Он идёт на выборы от "Коммунистов России" по округу № 32. Комросс был осуждён за халатность.

Наконец, замыкает список "уголовников" Людмила Клюшникова (КПРФ), баллотирующаяся по округу № 34. Её судили за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

А как у других?

Судя по остальным российским регионам, тенденция, связанная с выдвижением бывших преступников, набирает популярность. Так, в текущем году во время регистрации участников выборов в думу Ханты-Мансийского автономного округа избирательная комиссия проверила 355 кандидатов. Среди них судимости были выявлены у 11 человек. Большинство кандидатов с судимостями выдвинули "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ. В Свердловской области на выборах депутатов муниципальных дум в 2021 году ни одна из парламентских партий, даже "Единая Россия", не обошлась без ранее осуждённых кандидатов. Причём по сравнению с муниципальными выборами 2016 года количество выдвиженцев с криминальным прошлым выросло в 1,5 раза – с 40 до 66.

Самыми частыми преступлениями, за которые были осуждены выдвинутые кандидатами в депутаты, это кражи, умышленное причинение вреда здоровью разной степени тяжести и хулиганство. Есть и более экзотические статьи – например, массовые беспорядки.

К слову, пока ЦИК не огласил статистику по выборам в Госдуму-2021 по кандидатам с особой отметкой в биографии. Но такие данные есть за прошлую кампанию – 2016 года. Тогда избирком насчитал 67 кандидатов в депутаты ГД с судимостью. Кроме того, ещё 60 человек скрыли сведения о своей судимости. В результате их автоматически исключили из предвыборной гонки. Плюс сами партии после этапа выдвижения частично подкорректировали свои списки, убрав оттуда кандидатов с сомнительным прошлым. Процедура самоочищения прошла добровольно, без отмашки со стороны ЦИК.

Борцы (но не с режимом)

Включение таких людей в список в большей степени объясняется не кадровым голодом (хотя он тоже присутствует), а тем, что это действительно незаменимые партийные бойцы, объясняет политтехнолог Константин Лукин. "Да, это люди, которые где-то когда-то оступились, но сделали много для конкретной партии и, соответственно, способны добавить ей лишних голосов на выборах", – подчёркивает спикер.

В целом это точно такие же люди, как все остальные, они имеют право голосовать и быть избранными. Для партий появление в списках таких кандидатов иногда лишний раз даёт повод отыгрывать образ борца, считает Лукин.

Эксперт говорит, что единичные случаи прохождения в представительные органы таких кандидатов есть и в Алтайском крае. Самый, пожалуй, известный – депутат Барнаульской гордумы Андрей Солодилов. Сейчас он входит во фракцию ЕР, в БГД шёл в качестве самовыдвиженца. Солодилов имеет погашенную в 1989 году судимость по статье "Хулиганство" (УК РСФСР).

По словам Лукина, у большинства партий нет жёсткой установки не включать людей с судимостью в избирательные списки, кроме ЛДПР и ЕР.

Те, кто указал судимость при своём выдвижении в АКЗС, должны быть готовы, что информацию об этом "проступке" распространят во всех информационных материалах, в том числе – на стендах внутри избирательных участков. Как на такой "мессендж" отреагирует избиратель – узнаем уже совсем скоро: до ЕДГ-2021 остаётся чуть больше месяца.