Центризбирком 16 августа определил места партий в бюллетенях на выборах в Госдуму. Первое место в результате жеребьёвки досталось КПРФ, сообщает РИА Новости. В процедуре приняли участие представители ЦИК, а также лидеры политпартий. Всего в выборах участвуют 14 объединений, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты ГД.

Второе место в бюллетене получила партия "Зелёные", третье – у ЛДПР, "Единая Россия" находится на пятом месте в бюллетене. Партия "Справедливая Россия – За Правду" в результате жеребьёвки получила шестое место. Замыкает список, располагаясь на 14-й строчке, "Партия пенсионеров за социальную справедливость".

Жеребьёвка по распределению эфирного времени пройдёт в ЦИК 17 августа, печатной площади – 18 августа.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам.

К слову, в 2016 году в выборах в нижнюю палату парламента участвовали также 14 партий. Ниже – образец избирательного бюллетеня пятилетней давности.