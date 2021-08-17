Избирком Алтайского края принял решение не регистрировать списки кандидатов от партий "Новые люди" и "Пенсионеров за справедливость" для участия в выборах в краевое Заксобрание. Единственная партия, кому удалось преодолеть этот барьер – "Коммунисты России".

Изначально участвовать в выборах в АКЗС планировали 10 политобъединений, однако у партии "За справедливость!" список даже не заверили, а в "Родине" решили отказаться от необходимого сбора подписей и не участвовать в выборах по партспискам.

В результате осталось восемь партий, четыре из которых льготники, так как относятся к парламентским – ЕР, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду". Кроме того, партию "Яблоко" также освободили от сбора подписей. Процедура оказалась под силу только для "Новых людей", "Партии пенсионеров" и "Коммунистов России". Все они собрали подписные листы и сдали их в крайизбирком.

Однако лишь подписи "Коммунистов России" признали соответствующими требованиям, и их партсписок (всего в нем фигурирует 104 человека) накануне был зарегистрирован. Основанием для отказа остальным стало выявление 5% и более недостоверных или недействительных подписей от общего количества, сообщает "Толк".