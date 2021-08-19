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Досрочно проголосовать на выборах в Госдуму и АКЗС смогут более 800 жителей края

, ИА "Амител"
"Досрочка" стартует уже в конце августа и продлится две с половиной недели
Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

С 29 августа по 16 сентября в Алтайском крае пройдёт досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Отдать свой голос до ЕДГ смогут жители 26 небольших сёл в девяти районах, а это более 800 избирателей. Решение опубликовано на сайте крайизбиркома.

Закон допускает досрочное голосование только для отдельных групп избирателей. Заранее отдать свой голос смогут проживающие в труднодоступной местности и на удалённых от избирательных участков территориях. Транспортное сообщение с такими муниципалитетами отсутствует или затруднено. В документе, подготовленном КИК, приводятся данные по каждому из муниципалитетов, а также количество потенциальных избирателей.

В списке указаны 9 районов и 26 населённых пунктов: Баевский (село Павловка), Ельцовский (село Кедровка), Зональный (посёлок Путь Ленинизма), Змеиногорский (посёлок Андреевский), Красногорский (посёлки Многопольное, Карагайка, Ивановка, Иртышкино, Чапша, Каменка и сёла Верх-Кажа, Калташ, Пильно, Кажа), Краснощёковский (посёлки Тигирек, Генералка, Чарышский), Поспелихинский (посёлок Степнобугринский), Тальменский (разъезд Рямы, село Новая Заря, посёлок Круглое) и Чарышский (сёла Аба, Машенка, Сосновка, Малая Маралиха, Усть-Пихтовка).

Больше всего избирателей проживает в посёлке Чарышском (72) и Верх-Каже (71), а меньше всего электората насчитывается в посёлках Иртышкино (1) и Чапша (3). В общей сложности досрочно проголосовать смогут 820 жителей Алтайского края.

Обычно члены участковых комиссий вынуждены добираться до труднодоступных посёлков на спецтранспорте. По опыту прошлых кампаний это трактор МТЗ-82, а также автомобили УАЗ и ГАЗ, часть пути приходится и вовсе преодолевать пешком. Например, для того чтобы проголосовали избиратели посёлка Андреевского Зонального района, необходимо преодолеть почти 300 км, время в пути составит примерно 10 часов в один конец.

Напомним, что основными днями для голосования на выборах в АКЗС станут 17, 18 и 19 сентября. Всего предстоит избрать 68 депутатов: 34 по одномандатным округам и ещё столько же – по партийным спискам.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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