Алтайские коммунисты выдвинули меньше всех кандидатов на муниципальные выборы в крае, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Всего по итогам ЕДГ будут распределены 635 мандатов, рассказала в ходе пресс-конференции 24 августа председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Несмотря на то, что основное внимание будет приковано к выборам в Госдуму и АКЗС, партии не обошли вниманием избирательные кампании на местном уровне. Крупнейшие выборы городского уровня состоятся в Алейске и Белокурихе. Кроме того, районное собрание депутатов выберут в Каменском районе, а Совет депутатов – в Залесовском муниципальном округе.

Интересно, что на этот раз выдвигали своих кандидатов только представители парламентской четвёрки. Кроме того, по традиции активничали самовыдвиженцы. Всего было зарегистрировано свыше 1200 кандидатов. Лидером по числу выдвиженцев на выборы в органы местного самоуправления стала "Единая Россия". Партия претендует на каждый из 635 мандатов. Общее число кандидатов от ЕР составило 50,6% от всех зарегистрированных претендентов. На втором месте расположились кандидаты-самовыдвиженцы. Всего их 232, или примерно 19,1% от общего числа соискателей. Далее идут представители партии "Справедливая Россия – За правду": от эсеров в выборах участвуют 202 человека (16,7%). На четвёртой строчке представители ЛДПР – 100 человек, или 8,7%. Замыкают пятёрку коммунисты: на этот раз КПРФ заявила чуть более 60 человек, или 5% от общего количества.

Добавим, в ЕДГ также пройдут местные референдумы по вопросу введения и использования средств самообложения. Своё мнение на этот счёт выскажут жители шести поселений в Быстроистокском, Крутихинском и Целинном районах.