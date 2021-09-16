В Алтайском крае за сутки выявили 234 случая COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 234 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 74 245 человек, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+59 человек за сутки), Рубцовске (+17), Бийске (+16), Славгороде (+14) и Заринске (+12).

Выздоровели за весь период 57 443 человека, в том числе 351 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5091 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 526 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 727 коек.