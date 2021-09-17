Подвозы и кабинки без шторок. В Сети сообщают о нарушениях на выборах в Алтайском крае

В Алтайском крае распространяются сообщения о нарушениях на выборах. Проблемы, как утверждают некоторые наблюдатели, начались с момента открытия участков.

Например, справедливоросс Александр Молотов в Telegram-канале написал о том, что в Барнаульском юридическом институте около 800 курсантов заставили проголосовать именно 17 сентября. По его словам, чтобы не привлекать внимания, их попросили не приходить в одно время и не надевать форму.

Кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова заявляет о подвозе избирателей на участке № 174 в Ленинском районе. Она утверждает, что подвозили людей и на участок № 216 Октябрьского района.

На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий заявил сразу о нескольких нарушениях: непронумерованные и не заверенные списки избирателей, а также отсутствие пересчёта бюллетеней для голосования в присутствии членов комиссии.

Сообщается также, что на УИК № 220 в Октябрьском районе с кабинок исчезли шторки, а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.

"Толк" пишет о том, что об очередях сообщают сразу с нескольких избирательных участков Барнаула.

Между тем, уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин сообщил, что пока не знает ни о каких жалобах.

Председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции отметила, что в соцсетях иногда публикуется непроверенная информация, иногда даже "не этого года". Но вообще комиссия отслеживает сообщения о нарушениях в социальных сетях и старается на них реагировать. Также она выразила надежду, что недостоверная информация не будет активно распространяться.