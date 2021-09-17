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Подвозы и кабинки без шторок. В Сети сообщают о нарушениях на выборах в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С раннего утра на нескольких участках заметили организованные толпы голосующих
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае распространяются сообщения о нарушениях на выборах. Проблемы, как утверждают некоторые наблюдатели, начались с момента открытия участков.

Например, справедливоросс Александр Молотов в Telegram-канале написал о том, что в Барнаульском юридическом институте около 800 курсантов заставили проголосовать именно 17 сентября. По его словам, чтобы не привлекать внимания, их попросили не приходить в одно время и не надевать форму.

Кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова заявляет о подвозе избирателей на участке № 174 в Ленинском районе. Она утверждает, что подвозили людей и на участок № 216 Октябрьского района.

На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий заявил сразу о нескольких нарушениях: непронумерованные и не заверенные списки избирателей, а также отсутствие пересчёта бюллетеней для голосования в присутствии членов комиссии.

Сообщается также, что на УИК № 220 в Октябрьском районе с кабинок исчезли шторки, а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.

"Толк" пишет о том, что об очередях сообщают сразу с нескольких избирательных участков Барнаула. 

Между тем, уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин сообщил, что пока не знает ни о каких жалобах. 

Председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции отметила, что в соцсетях иногда публикуется непроверенная информация, иногда даже "не этого года". Но вообще комиссия отслеживает сообщения о нарушениях в социальных сетях и старается на них реагировать. Также она выразила надежду, что недостоверная информация не будет активно распространяться.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.09.2021 13:49
- гость -

а вы чего ожидали?

17.09.2021 13:53
Лёха

Когда нашли вброс поддельных бюллетеней, то с этим нужно разбираться компетентным органам. А когда люди решили организованно проголосовать, откликнутся на заботу и помощь руководства по доставке транспортом, например, то они так решили.

17.09.2021 13:58
- гость -

Вот так и побеждает единая россия. Если бы все по чесноку, то они болго бы у власти не продержались.

17.09.2021 14:01
- гость -

партия жуликов и воров

17.09.2021 14:02
АБОРИГЕН

Не надо стонать. Идите и голосуйте. Возможности фальсификаций не такие безграничные как вас приучили думать. У нас пока не Белоруссия.

17.09.2021 14:07
- гость -

То что людей подвозят это на результат выборов никак не влияет. Да это нарушает права человека, конституцию и т.д. Но это не означает что выиграет ЕДРО, пускай они все проголосуют за другую партию.

Причина явления что всех бюджетников обязывают проголосовать в другом, просто Губернатор наш по шапке получит если не обеспечит явку определённого процента населения на участки, вот и решает как умеет. Это конечно позорно.

17.09.2021 13:58
- гость -
А побеждают они не так, побеждают они потому что несогласные с ними не идут на выборы, а пьют пиво в ожидании роликов на ютубе как у них Россию украли.

17.09.2021 14:10
- гость -

а вот что ночью начнётся....

17.09.2021 14:14
- гость -

Может я и не прав, но если организация решила свозить своих работников на транспорте предприятия, то не вижу ничего криминального в этом. Никто же не контролирует за кого будешь голосовать! Даже если заставляют голосовать за конкретного кандидата, можно проголосовать за другого, а сказать, что выполнил требование и проголосовал за кого требовали!

17.09.2021 14:25
Лёха

гость 14:14

Конечно, все понимают, что было бы со всех точек зрения удобнее голосовать через Госуслуги. И мобильно и официально с ФИО, как настоящий гражданин, и всегда можно проверить не сфальсифицировали ли твой голос. Но это прямо не закреплено в конституции, поэтому пока проводится в различных регионах, не во всех, как я понял, в качестве эксперимента.
Ну мы ожидаем и других прямо не предусмотренных экспериментов в будущем, направленных на создание гражданского общества и развитие народовластия. Это ведь взаимные уступки в объективно полезных вещах. Очень здорово и интересно.

17.09.2021 14:26
- гость -

17.09.2021 14:02
АБОРИГЕН
Вот именно что у нас не Белоруссия. У нас намного хуже!

17.09.2021 14:37
- гость -

17.09.2021 14:26
- гость -

Что не так в Белоруссии? Подавляющее большинство там так и так голосовали за Лукашенко. А верить толпе поляков и кухонной даме Тихановской - себя не уважать.

17.09.2021 14:37
- гость -

17.09.2021 14:10
- гость -
А что начнется то? коммуняк начнут ловить?

17.09.2021 14:37
Гость

17.09.2021 14:26
- гость -
У вас-это где?

17.09.2021 14:38
Economist

Карусели еще никто не отменял. Где гарантия, что эта организованная группа не поедет гастролировать по городу. Нет таких гарантий.

17.09.2021 14:41
- гость -

Абориген,почему честные американцы в начале января штурмовали Капитолий?Более сотни американцев брошены в застенки,несколько сотен под следствием.Им грозят большие сроки.

17.09.2021 14:42
Лёха

Economist спасибо за поправочку.

17.09.2021 14:43
Миша

Ворьё правит балом а учителя, работники администраций им помогают!

17.09.2021 14:44
- гость -

17.09.2021 14:38
Economist

Голосуют по месту жительства, там и списки жителей. Какой ты ОБС-экономист, если не знаешь даже этого.

17.09.2021 14:47
Вогнутый Дядька

терпите братья

17.09.2021 14:52
М

17.09.2021 14:14
- гость -
одинокий голос здравомыслящего на фоне воя "тварей дрожащих" терпил и троллей.
-
Всецело поддерживаю и присоединяюсь!

17.09.2021 15:20
- гость -


17.09.2021 14:37
- гость -
А я разве говорил что в Белоруссии что-то не-так? Я говорил просто что у нас все хуже.

17.09.2021 15:21
- гость -


17.09.2021 14:37
Гость
Ответь себе сам. В рифму!

17.09.2021 15:22
гость

И маски для вида, зачем они на подбородке? Что это за новое правило, на подбородке обязательно должна быть маска? Зачем?

17.09.2021 15:24
гость

Нищие учителя помогают ворью, потому что учителя тупые? Или тупые те, кто думает, что нищие учителя тупые?

17.09.2021 15:27
гость

ЕР влетит, потому что не хочет снижать пенсионный возраст. СР наберет большинство потому что за базовый доход. Но будет наоборот потому что подтасуют

17.09.2021 15:46
Morena

Каким образом отсутствие шторок влияет на мнение как голосовать?

17.09.2021 16:03
гость 22

а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.


Ну подумаешь! Это еще с прошлых выборов осталось!

17.09.2021 16:34
- гость -

17.09.2021 15:27
гость
Успокойтесь. Кто бы не пришёл к власти: ЕР, СР, ЛДПР Лёша Навальный. Банда Воланда. Пенсионный возраст будут только увеличивать, так как это мировая тенденция.
Из-за развития фармацевтики и медицины продолжительность жизни населения увеличивается - это раз.
Есть одно государство которое не останавливаясь печатает свою валюту роняя экономику остальных государств и заставляя участвовать в своей финансовой гонке.

17.09.2021 16:37
- гость -

17.09.2021 16:03
гость 22

Там во всём районе проживает 14 тысяч вместе с детьми. Что могли заполнить на одном участке?

17.09.2021 16:44
гость

17.09.2021 16:34
- гость -

Ну в этой ситуации пусть лучше придет тот, кто за снижение пенсионного возраста и базовый доход, чем тот, кто не за это. Если мировая тенденция будет прыгать с крыши это не значит что надо голосовать за такую тенденцию

17.09.2021 16:45
гость

Выше новость, что на участках уже очереди, с явкой уже все в порядке

17.09.2021 16:45
уже сходил

Идите голосуйте, что толку тут пальцы о клавиатуру стирать

17.09.2021 17:11
- гость -

17.09.2021 16:44
гость
Вроде взрослый, а в сказки веришь.

17.09.2021 17:11
гость

Ну очереди на участках это уже не на заборе, а официальное заявление и это интересно

17.09.2021 17:13
гость

17.09.2021 17:11
- гость -

Ты не путай сказку с логикой, сынок

17.09.2021 17:17
гость

17.09.2021 17:11
- гость -

Мне плевать, кто мне что обещает, зачем я буду голосовать за того, кто о...л настолько, что уже ничего и не обещает? Типа он и так победит. А может он тогда лучше пролетит?

17.09.2021 17:18
- гость -

17.09.2021 17:13
гость
Была б у тебя, ПаПаШа логика, ты бы понял - тебя разводят как лоха последнего. Но из-за своей деменции тебе кажется это правдой.

17.09.2021 17:22
гость

17.09.2021 17:18
- гость -

Были б у тебя, МоЛоКо-СОС, мозги, ты бы понял - тебя уже развели как лоха первого среди лохов последних. Но из-за отсутствия у тебя мозга, ты это понять не можешь

17.09.2021 17:26
- гость -

Поржал, спасибо!

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