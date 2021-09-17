Подвозы и кабинки без шторок. В Сети сообщают о нарушениях на выборах в Алтайском крае

В Алтайском крае распространяются сообщения о нарушениях на выборах. Проблемы, как утверждают некоторые наблюдатели, начались с момента открытия участков.
Например, справедливоросс Александр Молотов в Telegram-канале написал о том, что в Барнаульском юридическом институте около 800 курсантов заставили проголосовать именно 17 сентября. По его словам, чтобы не привлекать внимания, их попросили не приходить в одно время и не надевать форму.
Кандидат от "Справедливой России" Людмила Суслова заявляет о подвозе избирателей на участке № 174 в Ленинском районе. Она утверждает, что подвозили людей и на участок № 216 Октябрьского района.
На УИК № 32 Железнодорожного района член комиссии с правом избирательного голоса от одной из партий заявил сразу о нескольких нарушениях: непронумерованные и не заверенные списки избирателей, а также отсутствие пересчёта бюллетеней для голосования в присутствии членов комиссии.
Сообщается также, что на УИК № 220 в Октябрьском районе с кабинок исчезли шторки, а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.
"Толк" пишет о том, что об очередях сообщают сразу с нескольких избирательных участков Барнаула.
Между тем, уполномоченный по правам человека в крае Борис Ларин сообщил, что пока не знает ни о каких жалобах.
Председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции отметила, что в соцсетях иногда публикуется непроверенная информация, иногда даже "не этого года". Но вообще комиссия отслеживает сообщения о нарушениях в социальных сетях и старается на них реагировать. Также она выразила надежду, что недостоверная информация не будет активно распространяться.
Комментарии
а вы чего ожидали?
Когда нашли вброс поддельных бюллетеней, то с этим нужно разбираться компетентным органам. А когда люди решили организованно проголосовать, откликнутся на заботу и помощь руководства по доставке транспортом, например, то они так решили.
Вот так и побеждает единая россия. Если бы все по чесноку, то они болго бы у власти не продержались.
партия жуликов и воров
Не надо стонать. Идите и голосуйте. Возможности фальсификаций не такие безграничные как вас приучили думать. У нас пока не Белоруссия.
То что людей подвозят это на результат выборов никак не влияет. Да это нарушает права человека, конституцию и т.д. Но это не означает что выиграет ЕДРО, пускай они все проголосуют за другую партию.
Причина явления что всех бюджетников обязывают проголосовать в другом, просто Губернатор наш по шапке получит если не обеспечит явку определённого процента населения на участки, вот и решает как умеет. Это конечно позорно.
17.09.2021 13:58
- гость -
А побеждают они не так, побеждают они потому что несогласные с ними не идут на выборы, а пьют пиво в ожидании роликов на ютубе как у них Россию украли.
а вот что ночью начнётся....
Может я и не прав, но если организация решила свозить своих работников на транспорте предприятия, то не вижу ничего криминального в этом. Никто же не контролирует за кого будешь голосовать! Даже если заставляют голосовать за конкретного кандидата, можно проголосовать за другого, а сказать, что выполнил требование и проголосовал за кого требовали!
гость 14:14
Конечно, все понимают, что было бы со всех точек зрения удобнее голосовать через Госуслуги. И мобильно и официально с ФИО, как настоящий гражданин, и всегда можно проверить не сфальсифицировали ли твой голос. Но это прямо не закреплено в конституции, поэтому пока проводится в различных регионах, не во всех, как я понял, в качестве эксперимента.
Ну мы ожидаем и других прямо не предусмотренных экспериментов в будущем, направленных на создание гражданского общества и развитие народовластия. Это ведь взаимные уступки в объективно полезных вещах. Очень здорово и интересно.
17.09.2021 14:02
АБОРИГЕН
Вот именно что у нас не Белоруссия. У нас намного хуже!
17.09.2021 14:26
- гость -
Что не так в Белоруссии? Подавляющее большинство там так и так голосовали за Лукашенко. А верить толпе поляков и кухонной даме Тихановской - себя не уважать.
17.09.2021 14:10
- гость -
А что начнется то? коммуняк начнут ловить?
17.09.2021 14:26
- гость -
У вас-это где?
Карусели еще никто не отменял. Где гарантия, что эта организованная группа не поедет гастролировать по городу. Нет таких гарантий.
Абориген,почему честные американцы в начале января штурмовали Капитолий?Более сотни американцев брошены в застенки,несколько сотен под следствием.Им грозят большие сроки.
Economist спасибо за поправочку.
Ворьё правит балом а учителя, работники администраций им помогают!
17.09.2021 14:38
Economist
Голосуют по месту жительства, там и списки жителей. Какой ты ОБС-экономист, если не знаешь даже этого.
терпите братья
17.09.2021 14:14
- гость -
одинокий голос здравомыслящего на фоне воя "тварей дрожащих" терпил и троллей.
-
Всецело поддерживаю и присоединяюсь!
17.09.2021 14:37
- гость -
А я разве говорил что в Белоруссии что-то не-так? Я говорил просто что у нас все хуже.
17.09.2021 14:37
Гость
Ответь себе сам. В рифму!
И маски для вида, зачем они на подбородке? Что это за новое правило, на подбородке обязательно должна быть маска? Зачем?
Нищие учителя помогают ворью, потому что учителя тупые? Или тупые те, кто думает, что нищие учителя тупые?
ЕР влетит, потому что не хочет снижать пенсионный возраст. СР наберет большинство потому что за базовый доход. Но будет наоборот потому что подтасуют
Каким образом отсутствие шторок влияет на мнение как голосовать?
а на участке в Красногорском районе с утра обнаружили заполненный ящик для выездного голосования, которое ещё не провели.
Ну подумаешь! Это еще с прошлых выборов осталось!
17.09.2021 15:27
гость
Успокойтесь. Кто бы не пришёл к власти: ЕР, СР, ЛДПР Лёша Навальный. Банда Воланда. Пенсионный возраст будут только увеличивать, так как это мировая тенденция.
Из-за развития фармацевтики и медицины продолжительность жизни населения увеличивается - это раз.
Есть одно государство которое не останавливаясь печатает свою валюту роняя экономику остальных государств и заставляя участвовать в своей финансовой гонке.
17.09.2021 16:03
гость 22
Там во всём районе проживает 14 тысяч вместе с детьми. Что могли заполнить на одном участке?
17.09.2021 16:34
- гость -
Ну в этой ситуации пусть лучше придет тот, кто за снижение пенсионного возраста и базовый доход, чем тот, кто не за это. Если мировая тенденция будет прыгать с крыши это не значит что надо голосовать за такую тенденцию
Выше новость, что на участках уже очереди, с явкой уже все в порядке
Идите голосуйте, что толку тут пальцы о клавиатуру стирать
17.09.2021 16:44
гость
Вроде взрослый, а в сказки веришь.
Ну очереди на участках это уже не на заборе, а официальное заявление и это интересно
17.09.2021 17:11
- гость -
Ты не путай сказку с логикой, сынок
17.09.2021 17:11
- гость -
Мне плевать, кто мне что обещает, зачем я буду голосовать за того, кто о...л настолько, что уже ничего и не обещает? Типа он и так победит. А может он тогда лучше пролетит?
17.09.2021 17:13
гость
Была б у тебя, ПаПаШа логика, ты бы понял - тебя разводят как лоха последнего. Но из-за своей деменции тебе кажется это правдой.
17.09.2021 17:18
- гость -
Были б у тебя, МоЛоКо-СОС, мозги, ты бы понял - тебя уже развели как лоха первого среди лохов последних. Но из-за отсутствия у тебя мозга, ты это понять не можешь
Поржал, спасибо!