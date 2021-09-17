Руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова отреагировала на слухи о том, что всем избирателям, пришедшим 17 сентября на участки, члены УИКов вручали одинаковые белые пакеты. Глава КИК подтвердила этот факт, но заметила, что никакой сенсации тут нет.
"Всех успокою: это индивидуальные наборы для каждого избирателя, посещающего каждый участок, либо для избирателей, которые будут голосовать вне помещения, там однозначно бесконтактный способ голосования и для организации такой работы они выдаются всем нашим избирателям. Пакетики одинаковые, в них защитная маска, перчатки, ручки", – разъяснила Акимова.
Ранее о "подарочных наборах" высказался и политический вице-губернатор Денис Губин. Он отметил, что заявившие о возможном нарушении даже не удосужились заглянуть в пакет и узнать, что же в них лежит.
Первыми внимание на пакеты обратили представители политических партий, следящие за выборами через систему видеонаблюдения. Не разобравшись в сути вопроса, они стали публиковать посты в соцсетях, содержание которых позднее довели до крайизбиркома.
Ирина Акимова подчеркнула, что индивидуальные маски, перчатки и ручки для избирателей – это не единственная мера предосторожности из-за ситуации с ковидом. На столах членов УИК установлены защитные разделительные экраны, применяются также средства дезинфекции, маски и перчатки.
Выборы в Алтайском крае проходят с 17 по 19 сентября. Жители региона выбирают не только депутатов Госдумы, но и регионального Заксобрания.
Комментарии
Даже о ручках позаботились. С исчезающими чернилами.
17.09.2021 17:37
гость
Приди со своей. Или только ныть способен ?
Мне пож. пузырь, маску можно не дарить.
Жоржик. В последний вагон желаешь заскочить? Уходит ваше время едрилок.
Вот так. Почему мне ничего не дали на участке 68-я школа?
17.09.2021 17:55
- гость -
++++++++
Голосовал видно не так!
17.09.2021 17:53
Дядька
бу-га-га. На поминки КПСС часто ездишь?
Жоржик, зачем?
Куда Жоржик?
У Акимовой всё по Карлински ! Выдавать желаемое за действительное !