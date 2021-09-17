Руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова отреагировала на слухи о том, что всем избирателям, пришедшим 17 сентября на участки, члены УИКов вручали одинаковые белые пакеты. Глава КИК подтвердила этот факт, но заметила, что никакой сенсации тут нет.

"Всех успокою: это индивидуальные наборы для каждого избирателя, посещающего каждый участок, либо для избирателей, которые будут голосовать вне помещения, там однозначно бесконтактный способ голосования и для организации такой работы они выдаются всем нашим избирателям. Пакетики одинаковые, в них защитная маска, перчатки, ручки", – разъяснила Акимова.

Ранее о "подарочных наборах" высказался и политический вице-губернатор Денис Губин. Он отметил, что заявившие о возможном нарушении даже не удосужились заглянуть в пакет и узнать, что же в них лежит.

Первыми внимание на пакеты обратили представители политических партий, следящие за выборами через систему видеонаблюдения. Не разобравшись в сути вопроса, они стали публиковать посты в соцсетях, содержание которых позднее довели до крайизбиркома.

Ирина Акимова подчеркнула, что индивидуальные маски, перчатки и ручки для избирателей – это не единственная мера предосторожности из-за ситуации с ковидом. На столах членов УИК установлены защитные разделительные экраны, применяются также средства дезинфекции, маски и перчатки.

Выборы в Алтайском крае проходят с 17 по 19 сентября. Жители региона выбирают не только депутатов Госдумы, но и регионального Заксобрания.