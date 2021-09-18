Почти пятая часть избирателей Алтайского края проголосовала на выборах

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и АКЗС на 15:00 субботы, 18 сентября, составила 18,25%. В голосовании уже поучаствовали 324 982 человека, сообщили в региональном избиркоме.

Лидерами по явке стали ЗАТО Сибирский (51,2%), Родинский (38,9%) и Завьяловский (38,3%) районы. Наименьшая активность избирателей наблюдается в Барнауле, Бийске (по 13,4%) и Первомайском районе (14%).

Также уточняется, что по районам явка составила 22,4%, по городам – 14,7%.

Напомним, жители Алтайского края выбирают депутатов Госдумы и АКЗС с 17 по 19 сентября. В крае работает почти 1800 УИКов с 08:00 до 20:00 в каждый из этих дней. Правом голоса обладают около 1,79 млн человек.