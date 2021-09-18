Почти пятая часть избирателей Алтайского края проголосовала на выборах

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и АКЗС на 15:00 субботы, 18 сентября, составила 18,25%. В голосовании уже поучаствовали 324 982 человека, сообщили в региональном избиркоме.
Лидерами по явке стали ЗАТО Сибирский (51,2%), Родинский (38,9%) и Завьяловский (38,3%) районы. Наименьшая активность избирателей наблюдается в Барнауле, Бийске (по 13,4%) и Первомайском районе (14%).
Также уточняется, что по районам явка составила 22,4%, по городам – 14,7%.
Напомним, жители Алтайского края выбирают депутатов Госдумы и АКЗС с 17 по 19 сентября. В крае работает почти 1800 УИКов с 08:00 до 20:00 в каждый из этих дней. Правом голоса обладают около 1,79 млн человек.
Комментарии
Чем Родинский район и Сибирский отличаются от Барнаула, что в первом пришло в 3 раза больше людей, чем в Барнауле, а в во втором — почти в 4 раза?
Витя, ты явно математику в школе прогуливал. В три раза больше людей или в три раза выше процент явки немного разные вещи.
дисциплиной
В ЗАТО Сибирский их строем водят на голосование, а в Родино походу это единственное развлечение на эти выходные
сибирский-в\ч ---шагом марш...строем...
В сибирском военные , а их под роспись заставили проголосовать )))
Почему так мало-то? Совсем что ли овощи? Вам здесь жить.