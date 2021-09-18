Жители Алтайского края могут проголосовать на дому

В Алтайском крае избиратели при наличии веской причины могут поучаствовать в выборах в Госдуму и региональный парламент из дома, сообщает пресс-служба Крайизбиркома.

"Чтобы проголосовать на дому, необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию. Сделать это можно лично или при помощи других лиц устно по телефону, обратиться с письменным заявлением, а также воспользоваться специальным сервисом на портале "Госуслуги", – отметили в ведомстве.

При обращении необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и причину, по которой нет возможности явиться в помещение для голосования. Это может быть состояние здоровья, инвалидность, возраст, необходимость ухода за больными и так далее.

Заявление можно подать до 14:00 19 сентября.

После этого члены участковых комиссий придут на дом в спецхалатах и защитных масках и выдадут избирателю индивидуальный пакет, в котором будут перчатки, маска и бюллетени. Голосование пройдёт бесконтактным способом.