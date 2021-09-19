"Каждый третий сельчанин проголосовал". Избирком рассказал, как проходят выборы на Алтае

Активность избирателей в Алтайском крае по итогам двух дней голосования находится на среднем уровне, отметила руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. При этом жители сёл голосуют активнее, чем горожане. Но лидерами всё же являются те населенные пункты, где проживают военные.

По итогам двух дней голосования в среднем явка по Алтайскому краю составила 21,53%, в сёлах – 26,1%. При этом лидером стал Родинский район (44,2% явка).

Средняя явка по городам по итогам двух дней составила 17,6%. Лидерами среди городов стали: ЗАТО Сибирский, где проголосовало 56,5% избирателей, Алейск (явка 28,8%), и Белокуриха (явка 28,3%).

При этом Акимова отметила, что высокая явка в ЗАТО Сибирский связана с "высоким участием в голосовании военнослужащих и членов их семей". То же самое относится и к Алейску, где явка тоже выше среднего.

Большая активность избирателей в Белокурихе, по словам Акимовой, может быть связана с тем, что в выборах принимают участие отдыхающие и туристы, которые голосуют за кандидатов в Госдуму.

Утром 19 сентября тенденция сохраняется. На 10:00 19 сентября средняя явка по Алтайскому краю составила 23,9%. По-прежнему в сёлах большая активность, чем в городах. Там явка приближается уже к 30%. "То есть можно сказать, что проголосовал уже каждый третий избиратель в сёлах", – отметила Акимова.

В лидерах Алейский район, а также Бевский, Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский и Заринский.

Акимова выразила надежду, что хорошая погода воскресенья простимулирует жителей Алтайского края прийти на избирательные участки.

При этом она подчеркнула, что на участках соблюдаются все меры по обеспечению необходимых санитарно-эпидемиологических гарантий для защиты здоровья населения от коронавирусной инфекции. "Это самая главная причина, по которой выборы проходят в течение трёх дней", – сказала руководитель регионального избиркома.

Выборы в Госдуму и региональный парламент продлятся в Алтайском крае с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00.